Житель Краснодарского края погиб в военной операции

20 апреля 2023, 19:37

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Дмитрий Сиделев погиб на Украине, сообщил глава Выселковского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 128 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что 21-летний волейболист Олег Пивень стал 127-м жителем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Дмитрий Сиделев погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил сегодня глава Выселковского района Сергей Фирстков в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Ранее о гибели Дмитрия Сиделева, уроженца станицы Березанской, сообщала газета Выселковского района "Власть Советов". По ее данным, он служил стрелком взвода охраны в звании рядового, погиб 16 января 2023 года. У него остались жена и сын, сообщило издание на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 23 января.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 128 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 19.20 мск 20 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 175 жителей юга России, в том числе 970 жителей СКФО и 784 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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