Военный из Краснодарского края погиб на Украине

03 марта 2023, 18:58

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Владислав Дьяченко погиб на Украине, сообщила администрация Кореновского сельского поселения. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 101 жителя Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Павел Дзюба, Александр Дмитриев и Сергей Харченко погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции уроженцев Кубани достигло 100.

Владислав Дьяченко погиб в возрасте 26 лет на Украине, сообщил сегодня глава Кореновского городского поселения Максим Шутылев на своей странице "ВКонтакте". Владислав после школы отправился в армию, служил в спецназе. После окончания службы, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Служил во Владикавказе, затем в Феодосии, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 101 жителя Краснодарского края. Всего власти и силовики на 18.40 мск 3 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1522 жителей юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 639 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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