Азербайджанские следователи заподозрили двух армянских солдат в терроризме

27 мая 2023, 17:40

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Армянские солдаты Харут Овакимян и Карен Казарян, задержанные около границы, подозреваются в терроризме и контрабанде оружия, сообщили погранслужба и прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая пограничная служба Азербайджана заявила о попытке диверсионной группы перейти границу со стороны Армении и задержании двух армянских военнослужащих. Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции, а сегодня обвинило Азербайджан в похищении этих солдат.

Автомобиль тылового снабжения, загруженный продуктами и водой для боевых опорных пунктов, обнаружен на дороге между позициями, в нем найдено оружие одного из солдат, и это исключает версию Азербайджана о попытке диверсии, заявило Минобороны Армении.

В отношении армянских военнослужащих Харута Овакимяна и Карена Казаряна возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1 (терроризм по предварительному сговору), 214.2.3 (терроризм с использованием огнестрельного оружия), 228.2.1 (незаконный оборот оружия группой лиц), 283.2.1 (совершение действий, направленных на разжигание национальной вражды с применением силы) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы группой лиц с применением силы) УК Азербайджана, указали сегодня в совместном заявлении Госпогранслужба и Генпрокуратура Азербайджана.

"26 мая было пресечено нарушение государственной границы Азербайджанской Республики диверсионной группой вооружённых сил Армении на участке, проходящем через села Раздаря Зангиланского района. В результате бдительности азербайджанских военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, движение диверсионной группы было своевременно выявлено, приняты необходимые меры и в результате были задержаны двое военнослужащих вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Следователи считают, что Овакимян, Казарян "и другие" по предварительному сговору около 16 часов (15 мск) 26 мая "попытались незаконно проникнуть с оружием и боеприпасами на территорию Азербайджана" в обход погранично-пропускных и таможенных пунктов для «совершения действий по подрыву общественной безопасности, убийств и нанесения ущерба здоровью людей на почве национальной вражды, вооруженной атаки на азербайджанских пограничников с угрозами осуществления террористических актов».

Уголовное дело расследует Следственное управление Генпрокуратуры, Овакимян и Казарян задержаны в качестве подозреваемых, отмечается в пресс-релизе. По этим статьям УК Азербайджана армянским военным грозит до пожизненного лишения свободы.

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