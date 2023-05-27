Армения обвинила Азербайджан в похищении двух солдат

27 мая 2023, 13:16

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Два армянских солдата пропали в результате похищения азербайджанской стороной. В их машине найдено оружие, прикрепленное к одному из них. Это исключает версию Азербайджана о попытке диверсии, заявило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 26 мая пограничная служба Азербайджана заявила о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских военнослужащих. Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции сослуживцев.

Автомобиль тылового снабжения, загруженный продуктами и водой для боевых опорных пунктов, обнаружен на межпозиционной дороге, сообщил сотрудник пресс-службы Минобороны Армении. "В машине были двое военнослужащих. Устанавливаются обстоятельства незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В оборонном ведомстве Армении опровергли утверждения азербайджанской стороны о попытке диверсионного проникновения, в результате которых были задержаны двое армянских солдат.

"У армянской стороны достаточно доказательств, опровергающих утверждения Азербайджана. В частности, в автомобиле найдено оружие, прикрепленное к одному из военнослужащих. Это говорит о том, что у них не могло быть цели совершить диверсию. Все эти факты представим международным партнерам", – подчеркнул сотрудник пресс-службы.

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