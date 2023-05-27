27 мая 2023, 00:21

Армения признала исчезновение двух военнослужащих

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Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции сослуживцев. 

"Кавказский узел" писал, что Пограничная служба Азербайджана заявила вечером 26 мая о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских военнослужащих. Министерство обороны Армении назвало это сообщение ложным.  

Связь с двумя военнослужащими армянской армии прервалась около 19.00 часов (18.00 мск) 26 мая, сообщило Минобороны Армении. По информации ведомства, пропавшие военнослужащие доставляли продукты на армянские позиции.

Ведется розыск пропавших военных, вместе с тем "изучается вероятная версия", что военнослужащие оказались на азербайджанской стороне, говорится в сообщении Минобороны, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

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Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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