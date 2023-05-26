Пограничная служба Азербайджана. Фото: https://24news.ge/read/id/22052

26 мая 2023, 22:26

Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пограничная служба Азербайджана заявила о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских военнослужащих. Армянское министерство обороны назвало это сообщение ложным.  

Инцидент, по информации официального Баку, произошел на Зангиланском участке границы сегодня вечером.

Двух армянских военнослужащих задержали сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана. "В результате бдительности военнослужащих, находящихся на погранично-боевом пункте, движение диверсионной группы было своевременно выявлено", - говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом «Кавказского узла».

В заявлении госпогранслужбы Азербайджана утверждается, что "другие члены группы, воспользовавшись сложным рельефом местности, отступили".

Минобороны Армении опровергло информацию о попытке диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы. Распространенное азербайджанской стороной сообщение не соответствует действительности и "является абсолютной ложью", говорится в публикации на сайте ведомства. 

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Примечание:

"Армения обвинила Азербайджан в обстреле", "Лавров заявил о начале работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном", "Нагорный Карабах заявил об обстреле мирных жителей".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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