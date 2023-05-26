Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии

26 мая 2023, 22:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пограничная служба Азербайджана заявила о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских военнослужащих. Армянское министерство обороны назвало это сообщение ложным.

Инцидент, по информации официального Баку, произошел на Зангиланском участке границы сегодня вечером.

Двух армянских военнослужащих задержали сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана. "В результате бдительности военнослужащих, находящихся на погранично-боевом пункте, движение диверсионной группы было своевременно выявлено", - говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом «Кавказского узла».

В заявлении госпогранслужбы Азербайджана утверждается, что "другие члены группы, воспользовавшись сложным рельефом местности, отступили".

Минобороны Армении опровергло информацию о попытке диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы. Распространенное азербайджанской стороной сообщение не соответствует действительности и "является абсолютной ложью", говорится в публикации на сайте ведомства.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.