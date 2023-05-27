Мусор в Чиркейском водохранилище возмутил пользователей соцсети

27 мая 2023, 08:03

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Активисты сняли на видео скопление мусора на поверхности Чиркейского водохранилища. По их словам, обращения к властям с просьбой очистить водоем от бытовых отходов не дали результатов. Пользователи соцсети, просмотревшие этот ролик, возложили вину за загрязнение водохранилища на предпринимателей, организовавших прогулки на катерах для туристов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются на проблемы с мусором. В октябре 2021 года журналист Омар Магомедов сообщил, что дождевая вода смыла в реку Андийское Койсу множество мусора, оставленного у берегов. Пользователи Instagram*, посмотревшие его видео, потребовали от властей улучшить ситуацию с вывозом мусора в горных районах Дагестана.

Видео, на котором показан мусор на поверхности Чиркейского водохранилища, было опубликовано 25 мая в группе дагестанского отделения движения "Народный фронт" в соцсети "ВКонтакте". "Вот сегодня вода поднялась и вот первый мусор, который собрался. Вот этот мусор уже в озеро заходит. Там наверху еще больше собирается", – сказал автор ролика.

Съемка видео ведется с катера.На кадрах показано скопление мусора, в том числе пластиковых бутылок о пакетов на поверхности воды. "Владельцы катеров бьют тревогу. Смытый дождями с окрестных холмов мусор образовал на водной глади огромные острова. Мы неоднократно обращали внимание местных властей на проблему, но, к сожалению, пока она не находит своего решения", – сказано в описании видеоролика.

На 08.00 мск эта запись в группе "Народный фронт. Республика Дагестан", на которую подписаны 5187 пользователей, набрала 15 отметок с реакцией пользователей и пять комментариев.

"А причем тут власти? Предприниматели зарабатывают деньги за счет туристов, а мусор убирать должны местные и республиканские власти? Создайте экологический патруль за счет средств предпринимателей и работайте, очищайте, убирайте", – написал Карпат Кулиев.

"А почему там мусор, или благодаря кому? Вот туристы пусть убирают вместе с теми, кто зарабатывает деньги", – считает Арсен Арсенов.

"Неужели как-то собрать нельзя по мере возможности?" – поинтересовалась Светлана Миронова.

Ролик с мусором в Чиркейском водохранилище также был размещен 25 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 170 тысяч пользователей. На 08.00 мск этот пост набрал 136 отметок с реакцией пользователей и 134 комментария. Часть их авторов также возложила вину за мусор на предпринимателей, которые организовали прогулки на катерах для туристов.

"Владельцы катеров пусть и чистят, они ведь зарабатывают", – написал Амин Салихов.

"Пусть сами и убирают этот мусор за свой же счёт, они ж там деньги зарабатывают на туристах", – высказал схожее мнение Асхаб Амирханов.

"Владельцы катеров, вы там деньги зарабатываете, возьмите и почистите", – призвал Хаджи-Давуд Стальский.

"Владельцы катеров может и выловят мусор. Не обязаны, не по их вине, но сделают для себя. Но проблему-то это не решит. Люди как мусорили, так будут продолжать. Нет культуры, нет воспитания", – заявила Ярослава Абдулаева.

"Выше по течению живущим людям надо выписать крупные штрафы за то, что в реку мусор кидают", – считает пользователь с ником Кошка Черная.

"Минтуризма и Минприроды пусть совместно займутся работой", – отметил Миша Саидов.

"Кавказский узел" также писал, что 6 января жители села Чиркей выступили против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище, опасаясь, что в результате вода станет непригодной для питья. 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены и проводится проверка. Комитет по рыбному хозяйству Дагестана при определении границ рыбоводных участков на Чиркейском водохранилище не учел предложения местных жителей. Ведомству предписано устранить это нарушение, отчиталась прокуратура 26 января о результатах проверки.

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