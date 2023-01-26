Прокуратура встала на сторону жителей Чиркея в споре о строительстве рыбхозяйств

26 января 2023, 10:46

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Комитет по рыбному хозяйству Дагестана при определении границ рыбоводных участков на Чиркейском водохранилище не учел предложения местных жителей. Ведомству предписано устранить это нарушение, отчиталась прокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", 6 января жители села Чиркей в Дагестане выступили против строительства рыбоводных хозяйств на Чиркейском водохранилище, так как, по их словам, в результате вода станет непригодной для питья. Комментаторы в соцсетях отметили, что строительство на Чиркейском водохранилище рыбоводных хозяйств приведет к наплыву туристов и ухудшению качества воды. 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены, и что проводится проверка.

При установлении границ рыбоводных участков на Чиркейском водохранилище были допущены нарушения порядка деятельности комиссии, которая этим занималась. Кроме того комитетом по рыбному хозяйству Дагестана не были учтены предложения местных жителей, общественных объединений и муниципальных образований, заявила природоохранная прокуратура.

Копию уведомления от Махачкалинской природоохранной прокуратуры опубликовал сегодня в своем Telegram-канале член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

"С целью устранения нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в комитет по рыбному хозяйству Дагестана внесено представление", – отметила прокуратура.

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