Жители Кубани пожаловались генпрокурору на свалку в Копанском

24 мая 2023, 00:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Инициативная группа жителей Березовского сельского округа Краснодара направила жалобу на бездействие чиновников генпрокурору России Игорю Краснову. Сельчане возмущены отсутствием реакции на многочисленные обращения в связи с резким запахом и нарушениями в работе мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года жители хутора Копанской направили обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию мусорного полигона и привлечь к экспертизе свалки специалистов Росприроднадзора и местных активистов. Жители хутора пожаловались на едкий запах от свалки. Кубанские чиновники и представители компании-оператора не предоставляют данных о состоянии мусорной свалки в хуторе Копанском, пожаловались местные жители, не исключив, что полигон работает с нарушениями.

В акте Росприроднадзора от 2 декабря 2014 года говорится, что на свалке были выявлены превышения фонового показателя по нитрат-ионам в 158,2 раза, по нитрит-ионам в 213,6 раза, и компанию-оператора обязали стабильно проводить мониторинг состояния и загрязнения грунтовых и поверхностных вод, воздуха и почвы и передавать результаты в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, а также представителям общественных организаций. Однако эти данные не представлялись жителям, а сами хуторяне с помощью дрона обнаружили, что фильтрат со свалки "ручьями течет в вырытые трактором траншеи, не имеющие изолирующего слоя, и потом уходит в грунтовые воды", рассказали в августе жители хутора.

Жители хуторов в Краснодаре объединились для борьбы против свалки

Более десяти активистов, делегированные от жителей четырех хуторов края: Копанской, Черники, Восточный и Новый, располагающихся по соседству с мусорной свалкой в Копанском, провели 23 мая общее собрание. На собрании активисты Маргарита Кравченко, Наталья Смолякова, Елена Гавриш, Татьяна Матвеева, Светлана Стрельченок, Евгений и Татьяна Вылегжанины, Роман Канский, Ирина Санковская, Татьяна Дик, Андрей Гревцев, Ольга Кулаева решили объединить свои усилия в борьбе за экологию Березовского сельского округа, куда входят эти хутора.

Делегаты от хуторов направили по электронной почте жалобу генпрокурору РФ на чиновников прокуратуры, администрации и Росприроднадзора края, которые более пяти лет в ответ на жалобы жителей направляют отписки или вообще игнорируют их обращения и жалобы на свалку. Более того, вводят в заблуждение жителей, утверждая, что "полигон соответствует всем нормам и правилам".

В четырех поселениях проживают около двух тысяч человек. Поселения являются внутренним городским округом Краснодара. Самый ближайший и многочисленный из них это - Копанской, где "в трех километрах от жилых домов находится свалка опасных отходов", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель собрания активистов Маргарита Кравченко. "Круглосуточно по улицам хутора Копанской, где проживает 1300 человек, носятся, огромные мусоровозы, разбивая дороги и разбрасывая нечистоты, которые летят во дворы к жителям", - отметила она.

Сообщение о том, жители Копанского задыхаются от запаха свалки поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 13 апреля. "Мы живём в Краснодаре, в хуторе Копанском. Мы задыхаемся от запаха свалки", - написали авторы обращения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Одна из авторов обращения Наталья Смолякова рассказала, что "ситуация на Копанском мусорном заводе напоминает ситуацию в станице Полтавская", - рассказала женщина.

Прокуратура Краснодарского края назвала мусорный полигон в Копанском безопасным для жителей

Наталья Смолякова отметила, что чиновники отказываются "принять незамедлительные меры для пресечения экологической катастрофы", - говорит активистка, подчеркивая, что люди устали получать лживые отписки. Она предъявила корреспонденту пачку ответов из разных структур, датированных 2019-2023 годами. Во всех них указывается, что "никаких нарушений не выявлено".

К примеру, в ответе прокурора края Сергея Табельского, датированного 2022 годом, говорится, что АО "Мусороуборочная компания" "осуществляется эксплуатация полигона твердых коммунальных отходов (далее - полигон), расположенного в хуторе Копанском муниципального образования города Краснодар". "Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 2017 года №1 АО "Мусороуборочная компания" присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне деятельности. Полигон в хуторе Копанском введен в эксплуатацию 15 ноября 1991 года, АО "Мусороуборочная компания" получена лицензия от 09 декабря 2016 года на размещение отходов в части хранения, решением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.09.2014 полигон ТКО включен в границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0101001:1275, относящегося к землям промышленности с видом разрешенного использования для размещения отходов", - указано в документе "(имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Представитель прокуратуры отметил, что размещение отходов осуществляется и "на непосредственно примыкающем участке с кадастровым номером 23:43:0101001:1283". "В период с 2014 по 2021 годы органами контроля проводились неоднократные проверки соблюдения требований законодательства при эксплуатации полигона. Так, проверками Южного межрегионального управления Росприроднадзора установлено, что имеющиеся в настоящее время границы полигона сформировались до начала осуществления деятельности общества, а также в связи с введением его в эксплуатацию до вступления в законную силу Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" положения названного закона о необходимости проведения экологической экспертизы на данный объект не распространяются", - говорится в ответе прокуратуры.

Прокурор Краснодарского края отметил, что выявленные управлением Росприроднадзора нарушения, "выразившиеся в наличии загрязняющих веществ в наблюдательных скважинах подземных вод, отсутствии регистрации права собственности на объект обращения с отходами, размещении отходов на земельном участке, невключенном в государственный реестр объектов размещения отходов, явились основанием для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе судебного характера", а устранение этих нарушений находится "на контроле Южного межрегионального управления Росприроднадзора".

Решением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.04.2019 № 129-РС 33 установлена санитарно-защитная зона полигона, "которая выдержана по всем направлениям". "Земельные участки, предоставленные в хуторе Копанском гражданам, имеющим трех и более детей, а также для ведения садоводства, расположены за границами санитарно-защитной зоны полигона. Кроме того, согласно экспертному заключению ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии", уровни риска возникновения заболеваний у населения, проживающего в зоне влияния полигона, ниже установленных нормативных значений", - заявил прокурор в ответе жителям.

Он также отметил, что вопросы соблюдения требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления на территории Краснодарского края, в том числе при эксплуатации объектов обращения с отходами, "находятся на контроле органов прокуратуры".

Хуторяне потребовали привлечь чиновников ответственности за игнорирование жалоб на свалку

Получается, что тысячи людей которые задыхаются от зловонной свалки и не могут жить в своих домах, потому что невозможно открыть окна, страдают головными болями, все выдумывают, возмутилась одна из активисток Елена Гавриш. "У каждого гражданина России по Конституции есть право на благоприятную среду обитания и создавать эту среду, а не уничтожать ее должны чиновники с наделенными специальными полномочиями, но они уже более пяти лет уклоняются от своих прямых должностных обязанностей. Поэтому мы и решили объединить усилия и написать коллективную жалобу на краевых чиновников и отправили ее генпрокурору, с просьбой закрыть свалку и привлечь к ответу всех, кто пять лет не соблюдает права людей".

В жалобе, направленной генпрокурору Игорю Краснову, члены инициативной группы жителей Краснодарского края, хуторов Копанской, Восточный, Черники и Новый заявили, что 24 марта 2023 года за номером № 1186 обращались в прокуратуру Краснодарского края с требованием провести проверку по факту нарушения вывоза мусора. "Прошло два месяца, однако до настоящего времени нет даже ответа о проведенной проверке. Поэтому просим вас провести проверку по факту бездействия прокуратуры края, так как все ответы, полученные ранее, вводят людей в заблуждение. Прокурор края утверждает, что свалка является санкционированным полигоном. Однако с 2019 года на все обращения жителей не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего, что свалка в Копанском - это санкционированный полигон. Прилагаем отписки из разных структур , а так же фото и видео", - в частности, говорится в жалобе, которую зачитала Елена Гавриш.

Жители также попросили генпрокурора "направить комиссию для выявления нарушений", "провести проверку в присутствии инициативной группы жителей хуторов", "привлечь к ответственности работников прокуратуры и администрации Краснодарского края".

Параллельно хуторяне решили привлечь к участию в их проблеме "Экологическую вахту по Северному Кавказу", а так же другие экологические организации, занимающиеся общественной охраной окружающей среды. "Общественники работают лучше, чем чиновники, и к ним больше доверия", - отметила участница собрания Татьяна Матвеева.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.