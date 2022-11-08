Экологи оценили перспективы рекультивации мусорного полигона в Кабардинке

08 ноября 2022, 21:55

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Выделенных правительством денег на рекультивацию полигона под Кабардинкой явно недостаточно, считает Евгений Витишко. Даже после рекультивации будет выделяться биогаз и его нужно будет утилизировать, предупредил Дмитрий Шевченко.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании Краснодарского края для подготовки к ликвидации мусорного полигона в селе Кабардинка около Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства будет направлено 257 млн рублей.

Полигон в селе Кабардинка запустили в 1973 году. Сейчас он законсервирован. Со стороны полигон выглядит как холм и мусора на нём не видно. Однако под слоем щебня и песка лежит несколько миллионов тонн мусора - его просто пересыпали вместо того, чтобы рекультивировать. 27 октября с «Российским экологическим оператором» был заключен контракт непосредственно на работы по рекультивации полигона. Его цена — 700,65 миллиона рублей, а срок исполнения — до 22 декабря 2023 года. информирует краснодарское издание 93.ru.

Площадь этого мусорного полигона 17,2 га, сам полигон остановил работу, сообщил председатель краснодарского регионального отделения общественной организации «Зелёная лига» Евгений Витишко.

«Расположен он достаточно далеко от населенных пунктов и жилых построек. По большому счёту, он населению уже не гадил. Тем более, его давно не эксплуатировали», - пояснил он.

После рекультивации теоретически бывшую свалку можно использовать для разных целей. «Но территория вокруг этого полигона сплошной лес. И вряд ли её будут использовать, скажем, для застройки», - отметил Витишко.

По его мнению, озвученная сумма для рекультивации явно недостаточна. «Означенная (в постановлении Правительства - прим. "Кавказский узел") сумма - это только на треть свалки», - сказал Витишко.

Он обратил внимание, что за последние годы ни один полигон в регионе не был рекультивирован.

«У Краснодарскому края нет возможности похвастаться рекультивированными территориями на месте свалок. Ни одной свалки за последние годы не рекультивировали. Хотя несколько проектов было - Апшеронская, у Горячего Ключа, в Белореченском районе. Но завершенных проектов нет», - рассказал Витишко.

Жители станицы Полтавская в Краснодарском крае неоднократно жаловались на проблемы с экологией из-за мусорного полигона. 15 января более тысячи жителей станицы провели сход, протестуя против полигона. 17 сентября жители Полтавской провели очередную акцию протеста. жители Горячего Ключа проводили акции протеста с требованием отказаться от планов строительства мусорного полигона. Жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Активисты собрали против строительства полигона в Белореченске более 10 тысяч подписей.

В настоящее время, по данным эколога, мусор из Геленджика вывозится на полигон Щелба под Новороссийском. «Полигон это не лучший. Он не соответствует экологическому законодательству и давно должен был бы быть закрыт. Он периодически горит. Доставляет неприятности местному населению», - сказал Витишко.

Рекультивация полигона - сложный процесс, обратил внимание эколог Дмитрий Шевченко.

«Это процесс закрытия «тела» полигона, его фиксация. Мусор никуда не девается, его перестилают специальной биоразлагаемой плёнкой. Засыпают в несколько слоёв землёй и песком. По-хорошему, ещё надо ставить системы дегазации. Ведь мусор продолжает гнить, выделяется биогаз и его нужно утилизировать. Либо собирать и сжигать на свече (на факеле), либо как-то использовать», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог сомневается в возможности использовать территорию полигона после рекультивации. «Много десятилетий ещё будет выделяться этот газ. Поэтому какое там жильё или выращивание сельзопродукции. Как правило просто высаживают деревья. Можно устроить парк. Но не жильё. Тем более - это свалка на горе», - пояснил Шевченко.

Полигон в районе Кабардинки хоть и не действовал, но незаконно отходы на ней складывали вплоть до последнего времени, сообщил активист Виктор Чириков.

Напомним, что активисты неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в Краснодарском крае. Так, в сентябре 2020 года экологи сообщили о нарушениях в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на свалку в Динском районе вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов. По мнению активистов, краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

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