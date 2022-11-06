Кабмин выделил 257 миллионов на ликвидацию мусорного полигона под Геленджиком

06 ноября 2022, 14:10

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Краснодарскому краю выделено 257 миллионов рублей на подготовку к ликвидации неработающего мусорного полигона в селе Кабардинка около Геленджика, сообщило сегодня правительство России.

Как писал "Кавказский узел", экоактивисты неоднократно указывали на проблему со свалками мусора в Краснодарском крае. Так, в сентябре 2020 года экологи сообщили о нарушениях в работе мусорного полигона возле хутора Копанского, а через месяц активисты "Эковахты" установили, что на свалку в Динском районе, вывозят мусор, хотя официально она закрыта для захоронения отходов. По мнению активистов, краевые власти не могут решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов из-за сложностей с выбором подходящих для этого земельных участков.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании Краснодарского края для подготовки к ликвидации мусорного полигона, сообщила сегодня пресс-служба правительства. "Речь идёт о мусорном полигоне, расположенном вблизи села Кабардинка в окрестностях Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства будет направлено 257 млн рублей", - говорится в публикации на сайте правительства.

Источником финансирования стали "экологические платежи", поступившие в 2022 году, отмечается в сообщении. "Работа будет идти в рамках федерального проекта «Генеральная уборка»", - сообщил кабмин.

Согласно тексту распоряжения, прикрепленного к публикации, Минприроды поручено "осуществить контроль за целевым и эффективным использованием" этих денег и доложить правительству до 1 февраля 2023 года.

Мусорный полигон в селе Кабардинка более пяти лет не используется для размещения мусора, при этом на его территории размещено 6,5 миллиона кубометров отходов, а вблизи свалки живут 120 тысяч человек. В октября 2021 года власти края сообщили о планах по рекультивации полигона, а Владимир Путин поддержал предложение включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка», сообщает сегодня "Коммерсант".

Проект «Генеральная уборка» входит в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года, утвержденную премьер-министром. Он предполагает инвентаризацию опасных объектов на всей территории страны и поэтапную ликвидацию свалок, заброшенных строек, бесхозных аварийных скважин и затонувших судов, пишет издание.

Свалка в селе Кабардинка существует с 1973 года, в 2016 году она прекратила действовать, и ее должны были рекультивировать, но регион не подготовил документы для ее включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, сообщило 9 августа 2021 года Минприроды России.

"А без этого невозможно получить никакой субсидии и помощи из федерации. На отсутствие проекта рекультивации в октябре 2020 года и марте 2021 указывал и Росприроднадзор. Но предписание надзорного органа муниципальное предприятие, на балансе которого находится полигон, не выполнило", - говорится в публикации на сайте министерства.

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