Активистка из Полтавской провела пикет в Краснодаре

23 мая 2023, 07:38

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Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева провела пикет в Краснодаре около здания правительства администрации края с требованием, чтобы губернатор Вениамин Кондратьев встретился со станичниками, выступающими против мусорного полигона.

Как информировал "Кавказский узел", 11 мая следователь сообщил лидеру движения "Полтавская против свалки" Наталье Гаряевой о возбуждении уголовного дела против оператора свалки. Информация о нелегально захороненных отходах заинтересовала следствие, однако в деле нет ни конкретных подозреваемых, не потерпевших, отметила активистка.

Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля предприняли попытку добиться личной встречи с губернатором, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Наталья Гаряева провела пикет в Краснодаре около здания правительства Краснодарского края. В руках активистка держала плакат, на котором была надпись "Губернатор, выходи", сообщило 22 мая движение "Полтавская против свалки" в своем Telegram-канале.

Активистка пояснила, что своим пикетом пыталась добиться того, чтобы губернатор края Вениамин Кондратьев встретился со станичниками, выступающими против мусорного полигона.

"27 апреля, после того как нас не пустили к губернатору, нам пообещали, что будет встреча с ним. Но он от нас убегает", – заявила Гаряева.

Вместе с Гаряевой встречи с губернатором добивались и другие жители Полтавской, но они в акции не принимали участие.

"Людей слушать никто не хочет. Мнение всех ведомств таково, что они собираются и дальше сюда везти мусор. Хотят построить альтернативный заезд, чтобы мусорные машины проходили не через станицу Полтавскую. Но сама свалка при этом как была, так и будет. То есть если мы сейчас не будем отстаивать нашу станицу, нас просто завалят мусором", – заявил учредитель АНО "Зеленая станица" Сергей Сальников.

Эта публикация в Telegram-канале "Полтавская против свалки", на который подписаны 4280 пользователя, на 07.30 мск набрала 505 просмотров и 23 комментария. Большая часть их авторов поддержала Гаряеву.

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