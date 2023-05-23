Волгоградец извинился за сожжение Корана

23 мая 2023, 09:31

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Житель Волгограда Никита Журавель попросил прощения у мусульман за сожжение Корана. Извинения волгоградца неискренние, а принес он их после того, как дело передали следователям в Чечню, отметили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. 23 мая участники многотысячного собрания в грозненской мечети "Сердце Чечни" осудили сожжение Корана Журавелем.

Никита Журавель привнес извинения за сожжение Корана. "Я действительно прошу прощения у всех мусульман, мой поступок был очень плохой, мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира", – сказал он на видео, опубликованном 22 мая в Telegram-канале РИА "Новости".

Видео с извинениями волгоградца также было опубликовано 22 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 166 тысяч пользователей. На 09.30 мск этот пост набрал почти 18 тысяч просмотров и 149 комментариев.

"Не вижу искренности в глазах", – написала Джемре Майская.

"Цирк", – высказал схожее мнение Рамазан Джамилов.

"Не прощен", – заявил Шамиль Абдурахманов.

"Извиняется, чтобы выйти", – считает Рамазан Гаджиев.

"О каких извинениях идет речь, если это все было на трезвую голову?" – задался вопросом Ruslan Nagmetov.

"Его в тюрьму, где мусульман много хотят отправить, вот и извиняется", – предположил Анвар Муртазалиев.

Напомним, 21 мая Следком информировал, что по решению председателя ведомства Александра Бастрыкина уголовное дело о сожжении Корана, в котором подозревается волгоградец Никита Журавель, передано в Чечню. Жители республики попросили признать их потерпевшими, пояснил Следственный комитет.

"Кавказский узел" также писал, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно гневно реагировал на случаи сожжения Корана, а также публично призывал к расправе.

О случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

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