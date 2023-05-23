Чеченские власти покритиковали Запад в связи с сожжением Корана в Волгограде

23 мая 2023, 02:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участники многотысячного собрания в грозненской мечети "Сердце Чечни" осудили сожжение Корана жителем Волгограда Никитой Журавелем. Представители чеченских властей обвинили волгоградца в проведении антиисламской акции и потребовали привлечь его к ответственности по статьям об измене родине, пособничеству терроризму и разжиганию межрелигиозной розни.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая силовики задержали в Волгограде молодого человека. На допросе задержанный волгоградец Никита Журавель сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), предусматривающей до трех лет лишения свободы. 22 мая суд арестовал его на два месяца.

19 мая было опубликовано видео, на котором молодой человек сжигает Коран на фоне Соборной мечети в Ворошиловском районе Волгограда. На видео он молча демонстрирует обложку и горящие страницы Корана.

22 мая в грозненской мечети "Сердце Чечни" собралось около 10 тысяч верующих жителей Чеченской республики, которые осудили сожжение Корана молодым человеком в Волгограде, пишет "Чечня сегодня".

Муфтий Чечни Салах Межиев прокомментировал инцидент. "Мы никому не позволим осквернять Коран, и тот, кто это сделал, ответит по всей строгости закона. Благо, этого преступника задержали и его ждет наказание за поступок против всех мусульман мира", - сказал он.

Советник главы Чечни Адам Шахидов заявил о "нацистах и шайтанах, которые находятся на Западе и на Украине". "У Запада есть такая идеология как свобода слова, но они должны помнить об уважении к другой религии. Мы все помним, что произошло с теми, кто делал карикатуры на нашего Пророка, и им следует знать, что такие оскверняющие поступки мы - мусульмане - не позволим повторить", - приводит его слова издание.

В 2020 году гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, обезглавил во Франции учителя истории и географии Самуэля Пати, который на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Анзоров был убит при задержании. Его тело вывезли в Россию и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района, что показало положительное отношение к Анзорову со стороны чеченских властей. Состоявшийся вскоре после похорон конный поход к могиле Анзорова показал, что часть жителей Чечни признает его шахидом, отмечали востоковед Ахмет Ярлыкапов и активист Руслан Кутаев.

Общественная палата Чечни провела внеочередное заседание, на котором члены палаты обсудили сожжение Корана в Волгограде. Один из участников обсуждения Исмаил Денильханов заявил, что "верующие приветствуют решение председателя СК РФ Александра Бастрыкина о передаче уголовного дела в отношении данного типа в чеченский СК в связи с большим числом обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими". "Мы также выступаем за привлечение жителя Волгограда по нескольким уголовным статьям - измена родине, пособничество терроризма и разжигание межрелигиозной розни", - добавил он.

Председатель федерации профсоюзов Чеченской республики Хусейн Солтагереев назвал сожжение Корана "антиисламской акцией, направленной против мусульман и оскорбляющая священные ценности". "Эти люди действуют в стране под прикрытием спецслужб Украины, и оно совершенно неприемлемо для нас. Это открытое преступление на почве ненависти к общечеловеческим и религиозным ценностям. И зло должно быть строго наказано в рамках закона", - заявил он.

Напомним, что 22 января Рамзан Кадыров раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Глава Чечни предположил тогда, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Проживающий в Швеции боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев призвал всех неравнодушных отреагировать на акцию с сожжением Корана.

27 января Палудан провел очередную акцию с сожжением Корана, на этот раз около здания посольства Турции в Копенгагене. Он заявил, что сжигает Коран из-за Хамзата Чимаева и Рамзана Кадырова, которые, по его мнению, "не научились себя вести". После этого Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что он позволил себе "непростительный поступок".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.