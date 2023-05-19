Правозащитники признали политзеками Чельдиева, Бесолова и Чиркинова

19 мая 2023, 07:47

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Уголовное дело в отношении участников акции во Владикавказе против антиковидных ограничений Вадима Чельдиева, Арсена Бесолова и Рамиса Чиркинова сфабриковано, чтобы подавить попытки создания общественных объединений и критику в адрес властей, заявил правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня 2022 года Ростовский областной суд приговорил оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева к 10 годам заключения, признав его виновным в призывах к экстремизму.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал"* признал политическими заключенными организаторов "антиковидного" митинга в Северной Осетии Вадима Чельдиева, Арсена Бесолова и Рамиса Чиркинова.

"Мы считаем, что уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков против активистов сфабриковано, чтобы подорвать любые попытки создания независимых общественных объединений, а обвинения против Чельдиева по статьям о распространении заведомо ложной информации и призывах к экстремистской деятельности нацелены на подавление наиболее известных критиков российской власти", – сообщил 18 мая на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

Напомним, силовики 20 апреля 2020 года разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, который действовали в связи с пандемией коронавируса. Участники акции требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, также он был внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

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