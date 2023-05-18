Спецслужбы засекретили дело задержанной на "Верхнем Ларсе" украинки

18 мая 2023, 23:57

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Родственники крымской татарки Ление Умеровой, которую больше четырех месяцев удерживали во владикавказском изоляторе, не могут получить доступ к деталям ее дела. Брат Умеровой назвал сфабрикованным обвинение в шпионаже.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая родственники 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которую с декабря 2022 года держали в изоляторе временного содержания во Владикавказе, узнали, что она стала подозреваемой по делу о шпионаже. На следующей день суд в Москве постановил заключить Умерову под стражу.

Умерова - уроженка Крыма и гражданка Украины, с 2015 года жила в Киеве. В декабре 2022 года она отправилась в Крым на автобусе Тбилиси-Симферополь, чтобы навестить больного отца, но на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" ее задержали российские силовики и отвезли во Владикавказ. Там девушке вменили нарушение правил пересечения границы России (часть 1 статьи 18.1 КоАП)

Спецслужбы засекретили материалы уголовного дела о шпионаже, возбужденного против Ление Умеровой. По словам брата арестованной девушки, доступ к ней имеет только адвокат, связанный подпиской о неразглашении. На публикацию "Укринформ" об этом сегодня обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Азиз Умеров отметил, что семья не знает никаких деталей дела Ление. "Все сообщения к ней проверяются спецслужбами, так же проверяются какие-либо сообщения от Ление", - сказал он.

По информации брата, у девушки нет серьезных проблем со здоровьем, но "вряд ли можно говорить о каком-то удовлетворительном психологическом состоянии", поскольку она уже почти полгода лишена свободы.

Единственная информация о том, что вменяет Умеровой ФСБ, содержится в коротком сообщении, которое ведомство 16 мая распространило через официальные российские информагентства, не называя имени обвиняемой. По версии ФСБ, 25-летняя украинка "передавала спецслужбам сведения о дислокации и задачах российских войск, выполнявших задачи в Киевской области", приводит сообщение "Интерфакс".

О том, что обвиняемая "передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки "Восток"", в тот же день сообщило со ссылкой на ФСБ РИА "Новости".

В Telegram-канале ведомства опубликовано видео с обвиняемой, которую силовики выводят из самолета, ведут по коридору, сажают в машину и заводят в здание Лефортовского районного суда. Лицо темноволосой девушки на видео скрыто, однако Азиз Умеров узнал на записи свою сестру и написал об этом в Facebook**.

Умеров отметил, что Ление сразу после 24 февраля 2022 года покинула Украину и никак не могла передавать какие-либо сведения "о российских войсках в Киевской области". Он назвал обвинение сфальсифицированным и связал преследование сестры с тем, что "крымские татары "неудобны" для России".

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