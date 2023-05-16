Житель Сочи заявил об угрозах со стороны силовиков из-за пацифистских взглядов

16 мая 2023, 09:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дмитрий Яриков столкнулся с угрозами силовиков после того, как на него был составлен протокол о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Сочи Дмитрия Ярикова за дискредитацию российских военных. Поводом для составления административного протокола стали сообщения в одном из мессенджеров, которые суд счел дискредитирующими действия российских военных, а также пацифистские комментарии.

Дмитрий Яриков покинул Краснодарский край. Он объяснил это угрозами со стороны силовиков и опасениями за свою безопасность. После того, как суд оштрафовал его за дискредитацию армии, силовики вновь задержали его. Сочинец утверждает, что в отделе ФСБ ему угрожали из-за его пацифистских взглядов, написали 15 мая "Кавказ-Реалии"*.

Напомним, административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.