16 мая 2023, 09:34

Житель Сочи заявил об угрозах со стороны силовиков из-за пацифистских взглядов

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Дмитрий Яриков столкнулся с угрозами силовиков после того, как на него был составлен протокол о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Сочи Дмитрия Ярикова за дискредитацию российских военных. Поводом для составления административного протокола стали сообщения в одном из мессенджеров, которые суд счел дискредитирующими действия российских военных, а также пацифистские комментарии.

Дмитрий Яриков покинул Краснодарский край. Он объяснил это угрозами со стороны силовиков и опасениями за свою безопасность. После того, как суд оштрафовал его за дискредитацию армии, силовики вновь задержали его. Сочинец утверждает, что в отделе ФСБ ему угрожали из-за его пацифистских взглядов, написали 15 мая "Кавказ-Реалии"*.

Напомним, административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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Примечание:

"Пенсионерка из Краснодарского края оштрафована за порчу патриотических баннеров", "Арестованная в Сочи гражданка Украины извинилась за публикации в соцсети", "Активист из Новороссийска пожаловался на давление силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 мая 2023, 10:08

16 мая 2023, 08:58

16 мая 2023, 08:29

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16 мая 2023, 07:05

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