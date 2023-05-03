03 мая 2023, 03:14

Житель Сочи оштрафован за дискредитацию российской армии

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На 40 тысяч рублей оштрафовал суд в Сочи местного жителя Дмитрия Ярикова за дискредитацию российских военных.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

Житель Сочи Дмитрий Яриков оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления административного протокола стали сообщения в одном из мессенджеров, которые суд счел дискредитирующими действия российских военных, а также пацифистские комментарии, пишет 2 мая "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела на сайте Лазаревского районного суда Сочи указано, что протокол на Ярикова поступил в суд 26 апреля. Постановления о штрафе на сайте суда на 03.00 мск 3 мая нет. Комментариями Дмитрия Ярикова по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Пенсионерка из Краснодарского края оштрафована за порчу патриотических баннеров", "Арестованная в Сочи гражданка Украины извинилась за публикации в соцсети", "Активист из Новороссийска пожаловался на давление силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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