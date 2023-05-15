Кадыров заявил о выкупе своего коня с помощью украинских спецслужб

15 мая 2023, 21:02

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Жеребец Зазу, который исчез из конюшни в Чехии, выкуплен с помощью украинских спецслужб за 18 тысяч долларов, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Рамзан Кадыров заявил, что стоимость украденного в Чехии жеребца Зазу составляет не 18 тысяч, как сообщила чешская полиция, а 10 миллионов долларов. Он отметил тогда, что "теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки".

7 марта стало известно, что полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов, похищенного несколькими днями ранее из конюшни в селе Крабчице. Украденный конь включен в список попавшего под санкции имущества Рамзана Кадырова, сообщили в Минфине страны.

О выкупе жеребца Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Теперь можно рассказать, что же тогда произошло на самом деле. Не переживайте, с Зазу всё хорошо. В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали - конечно же, я согласился", - написал он.

По словам Кадырова, он "думал, что Зазу будет передан как-то официально". "Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Напомню, всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может", - говорится в публикации.

Сейчас Зазу "на пути домой", отметил глава Чечни. "И обошлось мне его возвращение... внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" – написал он.

Напомним, в октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые выплаты за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, в связи с тем, что глава Чечни летом того же года был включен в санкционный список Евросоюза. Конюшня с лошадьми Кадырова находится в чешском селе Крабчице, из-за санкций в отношении Кадырова его три скаковых и два племенных жеребца общей стоимостью 6 млн долларов уже несколько лет не могут покинуть Чехию, отметило в марте 2017 года чешское издание Hlidacipes.org.

Собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. Одну из лошадей, по словам самого Кадырова, ему подарил наследный принц Дубая. Правозащитники отмечали, что стоимость скакуна значительно превышает допустимый размер стоимости подарков, которые может получить российский чиновник.

В сентябре 2021 года глава Чечни приобрел для своей конюшни наиболее титулованного в России жеребца породы тинкер, конь стал подарком для дочери Кадырова.

При этом Чечня в 2020 году вошла в число лидеров по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню составили 106,4 миллиарда рублей. Однако бюджетные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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