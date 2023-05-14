Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске

14 мая 2023, 08:37

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Двум уроженцам Дагестана предъявлено обвинение по статье о реабилитации нацизма после того, как они осквернили Вечный огонь в Нефтекумске, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что силовики завели уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух уроженцев Дагестана, которые осквернили мемориал "Вечный огонь" в Нефтекумске. При этом официальных комментариев от правоохранительных органов по этому делу не было.

Двум уроженцам Дагестана, которые ранее были задержаны по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске, предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма. Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц". Предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

По версии следствия, два жителя соседней со Ставропольским краем республики Северного Кавказа 5 мая осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы". Их действия заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию.

"По ходатайству следователя СК России им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщило 13 мая на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 марта 2022 года три жителя Кочубеевского района Ставропольского края были задержаны после того, как справили нужду в Вечный огонь у обелиска "Вечная слава" в Невинномысске.

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