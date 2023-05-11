Уроженцы Дагестана арестованы после осквернения Вечного огня на Ставрополье

11 мая 2023, 13:22

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Силовики завели уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух уроженцев Дагестана, которые осквернили мемориал Вечный огонь в Нефтекумске.

По версии следствия, 5 мая 28-летний уроженец Дагестана со своим 31-летним земляком отмечал в Нефтекумске свой день рождения. Они отправились в городской парк, где один из них поставил ногу на постамент Вечного огня, а другой – помочился на пламя, передал сегодня News.ru.

Происходящее уроженцы Дагестана снимали на камеру телефона. В тот же день их задержали полицейские. Вначале они были арестованы по административному делу, а затем им вменили статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщил Telegram-канал "Baza".

На 11.25 мск на сайтах следственных управлений СКР по Дагестану и Ставропольскому краю, а также на сайтах управлений МВД по Дагестану и Ставропольскому краю нет сообщений об аресте уроженцев Дагестана по делу о реабилитации нацизма.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января 2020 года полиция сообщила о проверке после публикации видео, на котором подростки жарили куриные окорочка и танцевали на мемориале "Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне" в Махачкале. 30 января 2020 года глава управления образования Махачкалы Вадим Дибияев рассказал, что подростки объяснили, что поджарить куриное мясо на Вечном огне им посоветовали прохожие, рассказал. Пользователи соцсети призвали наказать советчиков.

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