Перестрелка с силовиками стала второй в Дагестане за семь недель

12 мая 2023, 15:12

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Дагестанские силовики убили местных жителей в перестрелке второй раз с 27 марта, когда аналогичный инцидент произошел в Кайтагском районе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МВД Дагестана сообщило, что 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. По версии силовиков, с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.

Где и когда произошла перестрелка, полиция не сообщила, но пояснила, что вчера, 11 мая, эти два человека около села Цыйша Кулинского района напали на водителя частного такси, чтобы завладеть его автомобилем. Сотрудники УФСБ и МВД пришли к выводу, что нападавшими были "ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе".

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, перестрелка местных жителей с силовиками стала в Дагестане второй с 27 марта 2023 года.

В тот день полицейские приехали в село Джигия Кайтагского района, перед этим получив информацию о том, что 29-летний местный житель незаконно хранит огнестрельное оружие. У входа в дом мужчина начал стрелять в сторону полицейских, смертельно ранив прохожего. Ответным огнем стрелявший был убит, заявило МВД.

Напомним, в марте 2019 года руководитель дагестанского управления Росгвардии Магомед Баачилов объявил об отсутствии в республике активных участников вооруженного подполья. В январе того же года глава МВД Дагестана заявил о практически полной нейтрализации вооруженного подполья в регионе.

О том, что дагестанское подполье почти ликвидировано, силовики заявляли с середины 2018 года, но вооруженные инциденты в республике происходили регулярно. Члены вооруженного подполья могут целенаправленно держаться в тени долгое время, сказал в октябре 2020 года "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Они в основном сидят и молчат, себя никак не проявляют, чтобы избежать проблем. […] Они спокойно могли быть в подполье и не активничать... Но их активизация возможна в одном случае: если в России будет какая-то нестабильность, вот тогда они смогут себя проявить", - рассказал тогда Малашенко.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. На "Кавказском узле" также публикуется статистика жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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