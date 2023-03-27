27 марта 2023, 13:13

Два человека погибли в дагестанском селе во время полицейского рейда

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Полицейские застрелили жителя села Джигия, который открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия и смертельно ранил другого сельчанина, сообщила полиция Дагестана.

Перестрелка произошла сегодня утром после того, как полицейские приехал в село Джигия Кайтагского района, перед этим получив информацию о том, что 29-летний местный житель незаконно хранит огнестрельное оружие, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

"У входа в домовладение подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских и ранил 30-летнего жителя соседнего села, который впоследствии от полученного ранения скончался. Ответным огнем стрелявший был ликвидирован полицейскими. Начато расследование", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

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Примечание:

"Обнародованы видео стрельбы на акции противников мобилизации в Дагестане", "Жительница Махачкалы почти восемь лет добивается наказания виновных в смерти сына", "Житель Дагестана заподозрен в покушении на убийство после стрельбы по односельчанам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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