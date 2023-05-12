Туристка провела в Махачкале пикет в защиту Сарыкума

12 мая 2023, 07:58

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Туристка из Сибири провела в Махачкале одиночный пикет с требованием не допустить строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля жители Кумторкалинского района организовали около села Новая Урада акцию для туристов, чтобы привлечь внимание к проблеме строительства мусорного полигона рядом с заповедником и барханом Сарыкум. Сельчане также провели сход, требуя от чиновников подтвердить законность строительства полигона.

Туристка из Сибири Елена Овсиенко провела на площади у здания правительства Дагестана в Махачкале одиночный пикет с плакатом «Туристы России против мусорного полигона в Сарыкум», сообщил сегодня ночью "Черновик".

"Цель - привлечь внимание власти и общественности на проблему, которая может возникнуть при строительстве мусорного полигона у с. Новая Урада Кумторкалинского района Дагестана", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

Публикация проиллюстрирована видеороликом с места пикета. На нем женщина пояснила, что, узнав из публикаций в интернете о ситуации в Кумторкалинском районе, съездила туда.

"Я просто была в шоке от того, что вместо красивейших маков всё поле изрыто. Я увидела изрытый котлован… Пообщавшись с местными жителями, я увидела проблему Дагестана в том, что на этом маковом поле вблизи бархана Сарыкум […] строится мусорный полигон", - говорит на видео туристка.

Женщина заявила, что обращается к чиновникам Дагестана, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. "Красота Дагестана – это не достояние чиновников Дагестана, а достояние всего дагестанского народа. Я как турист высказываю сейчас протест", - сказала пикетчица.

Напомним, 17 апреля жители села Новая Урада также провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. По их мнению, полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который относится к Дагестанскому заповеднику и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан был одним из мест съемки фильма "Белое солнце пустыни", говорится в публикации на сайте MoiDagestan.

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