Азербайджанский активист Абдуллаев оставлен под стражей

12 мая 2023, 02:08

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Апелляционный суд в Баку отказался смягчить меру пресечения верующему активисту Мураду Абдуллаеву, проигнорировав доводы адвоката. Защита Абдуллаева готовит жалобу в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", религиозный активист Мурад Абдуллаев был задержан в Баку 9 марта и помещен под стражу, силовики вменили ему торговлю наркотиками. Близкие Абдуллаева связали его арест с тем, что он поддерживал соратников. Защита просила перевести активиста под домашний арест, но суд 10 мая оставил его под стражей.

Активист содержится в переполненной камере СИЗО, где у него возникли проблемы со здоровьем, заявили сестра и адвокат. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Абдуллаева политзаключенным.

Бакинский апелляционный суд 11 мая вновь отказался перевести активиста Мурада Абдуллаева под домашний арест, отклонив все доводы защиты, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Защита в своем ходатайстве указывала, что за два месяца с момента ареста Абдуллаева с ним не проводилось никаких следственных действий, за исключением первичных процедур. Нет оснований полагать, что активист скроется от следствия или иным способом помешает расследованию, отметила Садыгова.

«Свидетелями по делу проходят сотрудники полиции, с ним уже была проведена очная ставка и вообще вряд ли обвиняемый может оказать давление на сотрудников правоохранительных органов. Мы также обратили внимание суда, что Абдуллаев при задержании не оказал сопротивления полиции, он впервые привлечен к уголовной ответственности, а при использовании современного электронного браслета человек, содержащийся под домашним арестом, практически не имеет шансов скрыться», - рассказала она

Также защита указала, что у Абдуллаева на иждивении трое несовершеннолетних детей, а сам он имеет проблемы со здоровьем. «К сожалению, суд не внял нашим доводам. После совещания судья объявил, что жалоба не удовлетворена и Абдуллаев остается под стражей», - сказала Садыгова.

Она подчеркнула, что по делам, связанным с обжалованием мер пресечения апелляционный суд является высшей национальной судебной инстанцией. «Конечно, у нас есть право еще неограниченное число раз подавать ходатайства о переводе под домашний арест, но нынешний отказ в переводе под домашний арест дает нам основания обратиться в ЕСПЧ для признания неправомерным содержания Абдуллаева под стражей», - добавила защитник.

Защита Абдуллаева обращалась в Пенитенциарную службу и аппарат омбудсмена в связи с жалобами активиста на условия содержания в Бакинском СИЗО-1, однако власти не отреагировали на эти жалобы. Адвокат напомнила, что Мурада Абдуллаева содержат в переполненной камере: помещение рассчитано на шестерых человек, но в нем находятся 16 заключенных, что чревато конфликтами.

«Абдуллаев страдает неврологической болезнью и содержание в маленьком помещении с большим количеством людей негативно влияет на его психологическое состояние. С другой стороны, его присутствие, создает неудобства для других заключенных: ему приходится постоянно просить сокамерников не шуметь, убавлять звук телевизора, говорить тихо. Целесообразнее было бы перевести Абдуллаева в камеру с меньшим количеством людей», - отметила адвокат.

По словам Садыговой, активисту показан перевод в медпункт, однако решить этот вопрос можно только при участии врачей СИЗО. «Он до ареста регулярно получал лечение, в СИЗО мы ему также передавали лекарства, но сейчас их ему не передают. Мы обращались руководству Пенитенциарной службы и в аппарат омбудсмена с просьбой помочь в переводе Мурада в камеру с более-менее приемлемыми условиями, но в обеих структурах нам отвечают, что СИЗО переполнено заключенными», - отметила она.

Закон запрещает селить арестантов в переполненных камерах, госудаство несет ответственность за здоровье заключенных и соблюдение их прав, отметил лава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«Если в СИЗО, заключенных больше чем, количество мест, то арестантов надо распределить по другим изоляторам. Заключенных, не представляющих угрозу обществу, в частности впервые привлеченных к ответственности, следует освобождать под домашний арест или другие меры пресечения. Вообще, изначально суды должны как можно больше людей не заключать под стражу. Современные технические средства позволяют держать под контролем обвиняемых, если даже они находятся на свободе», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Представители Пенитенциарной службы и аппарата омбудсмена оказались недоступны для комментариев.

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