11 мая 2023, 11:12

Контрактник осужден в Грозном за уклонение от службы

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Военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Абдуллу Бусажева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, Абдулла Бусажева, который проходит службу по контракту в одной из воинских частей в Чечне, должен был явиться на службу 29 ноября 2022 года, но не сделал этого. Он прибыл в часть только 27 декабря 2022 года, привел 10 мая "Кавказ Пост" сообщение пресс-службы Грозненского гарнизонного военного суда.

В карточке на сайте Грозненского гарнизонного военного суда указано, что Бусажев признан виновным по статье 337 УК РФ "Самовольное оставление части", и приговорен к двум годам лишении свободы в колонии общего режима.

Комментариев от Абдуллы Бусажева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 29 декабря 2022 года стал известно, что Грозненский гарнизонный военный суд приговорил Александра Хмелева к двум годам колонии за неявку на службу в период мобилизации.

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Примечание:

"Юристы разъяснили риски для военных за отказ ехать на Украину", "Суд отказал росгвардейцам из Кабардино-Балкарии в восстановлении на службе", "Бывшие росгвардейцы из Кабардино-Балкарии не согласились с решением суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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