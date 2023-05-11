Контрактник осужден в Грозном за уклонение от службы

11 мая 2023, 11:12

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Военный суд в Грозном приговорил к двум годам колонии контрактника Абдуллу Бусажева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, Абдулла Бусажева, который проходит службу по контракту в одной из воинских частей в Чечне, должен был явиться на службу 29 ноября 2022 года, но не сделал этого. Он прибыл в часть только 27 декабря 2022 года, привел 10 мая "Кавказ Пост" сообщение пресс-службы Грозненского гарнизонного военного суда.

В карточке на сайте Грозненского гарнизонного военного суда указано, что Бусажев признан виновным по статье 337 УК РФ "Самовольное оставление части", и приговорен к двум годам лишении свободы в колонии общего режима.

Комментариев от Абдуллы Бусажева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 29 декабря 2022 года стал известно, что Грозненский гарнизонный военный суд приговорил Александра Хмелева к двум годам колонии за неявку на службу в период мобилизации.

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