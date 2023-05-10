Суд в Ереване оправдал Игоря Хачатурова

10 мая 2023, 11:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следствие не смогло доказать, что сын бывшего генсека ОДКБ Игорь Хачатуров напал на сотрудника полиции во время акции протеста в Ереване, решил суд.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая 2022 года Игорь Хачатуров (сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова) был задержан в Ереване по подозрению в нападении на полицейского. Он был арестован, но 11 июля суд освободил его под залог.

Протесты в Ереване, во время которых был задержан Игорь Хачатуров, были вызваны возмущением оппозиции из-за решения премьер-министра Никола Пашиняна "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. По версии следствия, Хачатуров-младший ударил полицейского, находясь в наркотическом опьянении, и отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Суд общей юрисдикции Еревана сегодня принял решение об оправдании Игоря Хачатурова, сообщает News.am.

Судья решила, что вина Хачатурова не доказана, пишет "Голос Армении".

Напомним, отец Игоря Хачатурова, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, был обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года.

В марте 2021 года Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Юрий Хачатуров и другие подсудимые, противоречит Конституции, и в апреле того же года их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване собрана в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.