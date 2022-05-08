Участники акции протеста в Ереване призвали интеллигенцию выступить против Пашиняна

08 мая 2022, 02:28

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Интеллигенция должна поддержать протестной движение, так как Армения стоит перед угрозой потери государственности, заявили участники акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 7 мая протестующие продолжили акции, в частности в Ереване прошел марш женщин, которые также потребовали отставки правительства. Во время акций протеста были задержаны и помещены под арест еще пять человек, общее число уголовных дел, заведенных против участников акций, возросло до 12.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Его заявления вызвали возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста.

Сторонники оппозиции прошлись шествием в Ереване, призывая горожан присоединиться к протестному движению и поддержать требования об отставки Пашиняна, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала Yerkir.am.

Противники Пашиняна прошлись по центральным улицам Еревана, скандируя «Никол – предатель», «Армения без Никола», «Борьба». В шествии принял участие, в том числе, второй президент Роберт Кочарян.

В голове колонны ехал пикап с динамиками, откуда звучали национально-патриотические песни. Безопасность акции обеспечивали усиленные наряды полиции. Инцидентов не было зафиксировано. Шествие завершилось на Площади Франции, на которой седьмой день разбит палаточный городок.

Власти могут разблокировать только ереванские улицы, применяя силу против мирных активистов, однако разблокировать дорогу Горис-Капан не в состоянии, заявил до начала шествия бывший глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Азербайджан 11 ноября 2021 уведомил Армению об установке таможенного пункта на участке автомобильной дороги Горис - Капан, армянская сторона установит там свой КПП. Альтернативная дорога Капан - Татев подготовлена для проезда всех видов транспорта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении. Однако экономисты сочли ее неудобной для грузоперевозок.

Придя к власти, Пашинян обещал пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, но газ, вода и электроэнергия подорожали, заявил после шествия представитель Республиканской партии Армении Айк Дерзян.

Пашинян лоббирует интересы Азербайджана и Турции и должен уйти, подчеркнул он.

Депутат фракции «Айастан» Лилит Галстян призвала интеллигенцию присоединиться к протестному движению. По ее словам, много творческих людей уже присоединились к протесту.

«Я обращаюсь к тем, кто уклоняется, заявляя, что интеллигенция должна творить, не вмешиваясь в политику. Но мы живем в судьбоносное время и стоим перед угрозой потери государственности. Мирная эпоха, объявленная Пашиняном – это путь геноцида. Армянская интеллигенция 100 лет назад поверила в возможность мира с турками, что обернулось для армян дорогой смерти в Дейр Зор», - заявила она на митинге после шествия.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Демонтаж установленного в Кельне монумента памяти жертв геноцида армян 1915 года стало следствием политики Пашиняна, которая заключается в отказе от прав армянского народа, заявил на митинге вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Памятник жертвам геноцида армян был установлен в Кельне 15 апреля 2018 года инициативой "Помнить Геноцид" и группой граждан. Однако через четыре дня он был демонтирован. Власти обосновали свое решение тем, что на установку памятника не было выдано разрешение. По данным посольства Армении в Германии, каждый год в преддверии 24 апреля памятник устанавливается, затем демонтируется, пишет "Армения сегодня".

Более 100 лет армянский народ борется за международное признание геноцида, отметил он. «Но мир должен знать, что власти не отражают волю армянского народа в вопросе международного признания и осуждения Геноцида армян, и этому стремлению нет альтернативы», - сказал оппозиционный политик.

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