Комментарий в соцсети об Ахмате Кадырове привел к уголовному делу

07 мая 2023, 23:49

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Профсоюзному активисту Олегу Тырышкину из Анжеро-Судженска Кемеровской области предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Поводом стал его комментарий в соцсетях о гибели первого президента Чечни Ахмата Кадырова в 2004 году в результате взрыва на стадионе в Грозном.

Активист был задержан 27 марта, о его преследовании СМИ сообщили сегодня.

Тырышкин был задержан в местной больнице, где он находился для прохождения курса лечения, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии"*. В настоящий момент, по данным издания, он находится под подпиской о невыезде.

Полицейские, а также сотрудники ФСБ проверяли ряд его комментариев в соцсети "ВКонтакте", пишет "ОВД-Инфо"*.

В начале мая Олег Тырышкин был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Биография Ахмата Кадырова опубликована "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте обвинение в публичном оправдании терроризма из-за комментария в соцсети было предъявлено жителю села Константиновское на Ставрополье.

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