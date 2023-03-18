Житель Ставрополья обвинен в оправдании терроризма

18 марта 2023, 02:23

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Обвинение в публичном оправдании терроризма из-за комментария в соцсети предъявлено жителю села Константиновской на Ставрополье.

Уголовное дело возбуждено против 58-летнего жителя села Константиновское Петровского городского округа Ставрополья.

Об уголовное деле говорится в сообщении, опубликованном 17 марта на сайте краевого Следственного управления Следкома России.

По данным следствия, мужчина в декабре 2018 года в одной из соцсетей опубликовал комментарий, в котором оправдал насильственные и террористические действия. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2022 года к двух годам колонии общего режима был приговорен житель Ставрополя, который опубликовал в соцсети комментарий с призывами к террористической деятельности.

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