Приостановлена работа Керченской паромной переправы

07 мая 2023, 05:47

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Из-за сильного ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщило управление МЧС по Крыму

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – сообщило ведомство минувшей ночью в своем Telegram-канале.

Напомним, Керченская паромная переправа до открытия Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +14 градусов, идет слабый дождь. В ночь на 8 мая скорость ветра и температура воздуха останутся прежними, также прогнозируется слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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