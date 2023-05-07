Паромы на Керченской паромной переправе. Стопкадр из видео https://youtu.be/Ux5QR8pvXLQ

07 мая 2023, 05:47

Приостановлена работа Керченской паромной переправы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за сильного ветра работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщило управление МЧС по Крыму

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – сообщило ведомство минувшей ночью в  своем Telegram-канале.

Напомним, Керченская паромная переправа до открытия Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +14 градусов, идет слабый дождь. В ночь на 8 мая скорость ветра и температура воздуха останутся прежними, также прогнозируется слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 мая 2023, 06:44

  • Юрист заявил о давлении на противников передачи России госдачи в Пицунде

    Задержанные участники движения против передачи госдачи в Пицунде России планируют оспорить обвинение в хулиганстве, сообщила журналистка Изида Чания. Активисты подверглись давлению со стороны силовиков, некоторые из членов движения были задержаны еще на пути к месту проведения акции, заявил юрист Саид Гезердава.

07 мая 2023, 04:50

  • Житель Ейского района погиб на Украине

    В школе №3 города Ейска открыта мемориальная доска выпускнику Алексею Ипатову, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 135 жителей Кубани.

07 мая 2023, 03:51

07 мая 2023, 02:52

  • Две бомбы найдены около школы в карабахском селе

    Житель села Шош в Аскеранском районе Нагорного Карабаха сообщил о найденных во время полевых работ на участке рядом с сельской школой двух бомбах. Саперы определили, что эти бомбы лежат на участке с осенней войны 2020 года.

07 мая 2023, 01:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи