Офицер из Дагогней убит на Украине

05 мая 2023, 17:43

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Старший лейтенант Амир Раджабов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 454 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Шамсутдин Муталимов стал 453-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Амир Раджабов погиб на Украине, сообщила сегодня пресс-служба администрации Дагестанских Огней в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальных досок погибшим. Как следует из видео, приложенного к публикации, Раджабов имел звание старшего лейтенанта, погиб 6 декабря 2022 года, ему было 27 лет.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 454 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 17.30 мск 5 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1847 жителей юга России, в том числе 1010 жителей СКФО и 837 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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