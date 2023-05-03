03 мая 2023, 14:24

Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд признал жителя Астраханской области Виталия Багаева виновным по административной статье о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Так, 19 марта стало известно, что протокол о дискредитации военных был составлен на жителя Астрахани Василия Орлова.

Максимальное наказание по этой предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Наримановский суд Астраханской области поступил административный протокол в отношении Виталия Багаева, обвиненного в дискредитации армии, сообщило 2 мая "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело поступило в суд 28 апреля и 2 мая было передано судье. Информация о заседании в карточку дела добавлена сегодня. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат рассмотрения".

Виталий Багаев обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, следует из информации суда. Эта часть статьи предусматривает для граждан штраф до 30 тысяч рублей. Размер штрафа, назначенного Багаеву, в карточке дела не указан.

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Примечание:

"Суд в Нальчике отказался рассматривать дело о дискредитации военных", "Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара", "Астраханский активист Савин оставлен в отделении полиции".

Автор: "Кавказский узел"

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