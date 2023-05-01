Больница в Дагестане нарушила право детей на бесплатное питание

01 мая 2023, 11:28

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Из-за отсутствия должного контроля со стороны Минздрава Дагестана 355 детей в государственной больнице в Кизилюртовском районе не были обеспечены бесплатным детским питанием, отчиталась Генпрокуратура о результатах проверки по жалобе местного жителя.

По данным Генпрокуратуры, местный житель обратился в ведомство с жалобой, что в одной из государственных больниц в Кизилюртовском районе Дагестана отсутствует детское питание.

Сотрудники прокуратуры провели проверку, по результатам которой установили, что в учреждении действительно отсутствует питание для детей.

Из-за ненадлежащего контроля Минздрава Дагестана государственным медучреждением в Кизилюртовском районе порядка 355 детей не были обеспечены бесплатным детским питанием. В итоге питание поступило в больницу, четверо должностных лиц привлечены к административной ответственности, привело 30 апреля в своем Telegram-канале издание "Мирмол" сообщение Генпрокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на качество медицинских услуг и на отсутствие медпунктов в селах. 12 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. Этому предшествовала публикация федеральным телеканалом репортажа о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Напомним, 29 апреля жители села Хазар Дербентского района пожаловались, что в селе нет амбулаторной больницы, и что парковую зону сельчане вынуждены благоустраивать сами, хотя деньги подрядчику были выделены.

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