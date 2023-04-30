Водители и пассажиры более 20 машин заблокированы в горах на Транскаме

30 апреля 2023, 11:29

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Водители и пассажиры около 25 автомобилей, следовавших из Северной Осетии в Южную, были вынуждены провести минувшую ночь в горах после того, как неожиданно из-за камнепадов был введен запрет на движение по Транскавказской магистрали. Водители не смогли вернуться во Владикавказ из-за того, что обратный путь был отрезан непогодой.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 29 апреля Транскавказская магистраль была закрыта из-за ухудшения погоды. Днем 29 апреля ограничения на движение по трассе были сняты.

Управление МЧС по Северной Осетии вечером 29 апреля информировало, что Транскавказская магистраль закрыта из-за ухудшения погоды.

Водители и пассажиры 25 машин провели минувшую ночь в горах около пункта пропуска "Нар". Водители не смогли проехать в сторону Южной Осетии из-за сильных камнепадов в горах.

"Мы выехали из Владикавказа в сторону Цхинвала и доехали до таможни примерно в 20.00 вечера. Дорогу закрыли из-за камнепадов. Развернуться и уехать обратно тоже не смогли, так как и с той стороны шел сильный ливень, и были камнепады. МЧС запретило движение транспорта, и ночь мы провели на таможне", – рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла" жительница Цхинвала Мадина, которая стоит в пробке около таможенного поста.

По словам Мадины, среди пассажиров, которые стоят в пробке, есть маленькие дети. Сотрудники таможни раздали людям горячие напитки и бутерброды.

"Никто не ожидал таких сложностей, поэтому естественно, люди спали в машинах. Ночью в горах холодно, водитель каждые 15 минут включал печку в машине. Так немного удалось поспать и согреться", – рассказала жительница Цхинвала.

Сотрудники МЧС вместе с дорожными службами продолжают расчистку участка дороги со стороны Южной Осетии, сообщил сотрудник дежурной части МЧС. "Мы в курсе ожидающих на таможне людей. Пока точной информации нет, когда откроется движение автотранспорта, так как с нашей стороны есть завалы камней. Таких участков более трех. Техника работает на месте с раннего утра", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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