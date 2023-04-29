Транскавказская автомагистраль. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=hz87XjXT-ko

29 апреля 2023, 11:10

Возобновлено движение по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Транскавказская автомагистраль, движение по которой было запрещено из-за непогоды, открылась после расчистки дорожного полотна, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью Транскавказская магистраль была закрыта из-за ухудшения погоды.

Движение транспорта по Транскавказской магистрали возобновлено, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, <…> разрешить движение всех видов автотранспортных средств", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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Примечание:

"Транскам закрыт из-за работ по спуску камней", "Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме", "Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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