Транскам закрыт из-за непогоды

29 апреля 2023, 08:27

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Движение всех видов транспорта запрещено по Транскавказской магистрали из-за ухудшения погоды, сообщили сегодня спасатели.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, ограничения на движение транспорта по Транскавказской автомагистрали введены минувшей ночью.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00.00 [мск] 29 апреля", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля Транскавказская магистраль также закрывалась из-за непогоды, из-за чего возникло скопление машин, водители которых ожидали разрешения на проезд. 7 февраля спасатели развернули пункты обогрева для водителей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире облачно, идет дождь, температура воздуха составляет +18 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 29 апреля также прогнозируется дождь, температура воздуха понизится до +12 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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