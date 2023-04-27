Избербашцы пожаловались на едкий дым от свалки

27 апреля 2023, 13:35

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Длительное время в Избербаше стоит дым из-за сжигания отходов на местной свалке, пожаловался один из горожан в соцсети. Избербашцы в комментариях подтвердили, что смог в городе из-за свалки можно увидеть круглый год. Они указали, что из-за дыма у людей ухудшилось здоровье.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители различных городов и сел Дагестана неоднократно жаловались на дым, который идет на их дома из-за сжигания отходов на мусорных полигонах. Так, 26 апреля жители Карабудахкентского района указали, что мусорный полигон продолжает работу вопреки решениям судов, дым и запах от свалки мешают жителям ближайших населенных пунктов.

26 апреля в Instagram-паблике* tut.dagestan был опубликован ролик, на кадрах которого показан смог над ночным городом. "В городе Избербаш месяц горит городская свалка. Звоню во все инстанции, нет реакции", – сказано в описании видеоролика.

На 11.55 мск эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, набрала 911 отметок "нравится" и 47 комментариев.

"Мусор вывозить, сортировать надо, а не сжигать", – отметил пользователь _ay_11198888/.

"Ужасный запах каждый вечер", – подтвердил пользователь aaamauuu.

"А потом удивляются, почему нет нормального здоровья у людей", – отметил пользователь sari_room.

"Ни окно не открыть, ни белье не повесить", – пожаловалась insa__syleimanova.

"Постоянно дышим этим дымом. Зимой не так ощутимо, но летом кошмар начинается", – подчеркнул пользователь dr.djama_.

"Этот дым дошел сегодня до всех уголков города и его окрестностей", – заявила mumina.salamova__.

"Невозможно вообще на улице находится. Такой дым едкий, начинаешь кашлять", – рассказал zakir_263.

На 11.55 мск на сайте администрации Избербаша нет комментариев относительно жалоб жителей на дым от свалки.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 9 апреля житель Избербаша снял на видео грязную питьевую воду из крана в его доме и опубликовал ролик в соцсети. Другие избербашцы пожаловались в комментариях, что проблема с водоснабжением остается в городе актуальной из года в год, и раскритиковали за это чиновников.

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