Избербашцы пожаловались на нерешенную проблему с питьевой водой

09 апреля 2023, 08:29

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Житель Избербаша снял на видео грязную питьевую воду из крана в его доме и опубликовал ролик в соцсети. Другие избербашцы пожаловались в комментариях, что проблема с водоснабжением остается в городе актуальной из года в год, и раскритиковали за это чиновников.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Избербаша неоднократно жаловались на проблему с питьевой водой. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, заявили в августе 2021 года в мэрии. 10 декабря 2022 года власти заявили, что нехватка воды является главной проблемой Избербаша.

8 апреля в Instagram-паблике* tut.dagestan был опубликован ролик, автор которого пожаловался на грязную питьевую воду. На кадрах видео показана вода коричневого цвета, которая течет из крана в его доме.

"Вот вода питьевая из крана течет. Город Избербаш, улица Гамидова, 67. Вот за что они с нас деньги берут, чеки приходят все время. Деньги просят за такую воду. Это издевательство", – заявил автор ролика.

Эта публикация в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 08.25 мск 9 апреля набрала 284 отметки "нравится" и 71 комментарий. Часть их авторов пожаловалась на постоянные проблемы с водой в Избербаше.

"В Избербаше всегда покупали воду. Всегда простой народ страдает", – написала mariam_magomedova42.

"Даже руки не помыть", – отметил пользователь suaiba_niva.

"После дождя всегда такая вода", – уточнил пользователь gelmerbo.

"Она никогда не была питьевой", – заявил pozitivneishyi.

"В Избербаше и такая вода праздник. Её там месяцами не бывает", – подчеркнула mika_05reg.

Другая часть пользователей раскритиковала власти. "А администрация города этого не видит?" – спросила i_zulfiia.

"Жалко людей и обидно за них. Платят налоги, работают, ни у кого ничего не требуют, а местные власти вот так издеваются над людьми", – заявила dzhamalutdinowa.

"Куда смотрит государство? Здоровье граждан разве не его забота? Сколько лет уже этот вопрос не могут решить. Не могут решить простые проблемы", – возмутилась gl.abakarovna999.

"Издевательство над людьми", – написал пользователь kamisat_05.

"В Дагестане проблема с водой и электричеством неразрешима. Чиновников нужно поить этой водой", – заявила fatima_taronumerolog.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 08.25 мск на сайте администрации Избербаша нет комментариев относительно жалоб местных жителей на грязную питьевую воду.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля 2022 года говорил о проблемах с водоснабжением на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Страдают крупные населённые пункты, в первую очередь это Махачкала, Каспийск, Избербаш, другие города", – заявил он.

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