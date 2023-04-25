Ростовский ефрейтор получил срок за госизмену

25 апреля 2023, 20:32

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Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Ростовского гарнизона Илья Трачук обвинен в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

Южный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему из Ростовской области Илье Трачуку по делу о госизмене и незаконному доступу к гостайне, сообщил сегодня "Интерфакс". "По совокупности преступлений ему назначено 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания "ефрейтор", - процитировало агентство слова представителя пресс-службы суда.

Илья Трачук был задержан 1 апреля 2022 года военной контрразведкой. Суд прошел в закрытом режиме, сообщил сегодня "Коммерсант".

Как следует из карточки дела, дело поступило в суд 15 марта, состоялись четыре заседания суда, приговор был вынесен 24 апреля. На сайте и в соцсетях Южного окружного военного суда к 20.10 мск 25 апреля не содержится информации о решении по делу Трачука.

"Кавказский узел" не располагает комментариями относительно решения суда Ильи Трачука или его официального представителя.

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