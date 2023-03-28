28 марта 2023, 11:01

Ростовский военный обвинен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Ростовского гарнизона Илья Трачук обвинен в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

Дело Трачука направлено в Южный окружной военный суд. Он обвиняется по ч. 2 ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), а также ст. 275 УК России (государственная измена), сообщили сегодня в правоохранительных органах.

В суде подтвердили поступление уголовного дела в отношении Трачука. Очередное заседание состоится 10 апреля, пишет ТАСС.

О подробностях этого дела не сообщается.

Часть 2 статьи 283.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Максимальное наказание по ст. 275 УК России - лишение свободы на срок до 20 лет.

"Кавказский узел" писал, что ранее был в Астраханской области был задержан житель Карелии, который, по мнению силовиков, планировал попасть на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Уголовное дело было возбуждено по статье "Приготовление к государственной измене" (часть 1 статьи 30, статье 275 УК России), сообщило управление ФСБ 13 марта.

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Примечание:

"Силовики предостерегли жителя Северной Осетии от публикаций в соцсетях", "ФСБ предостерегла жительницу Кабардино-Балкарии от сотрудничества с зарубежными структурами", "Задержанный на границе с Грузией Савелий Фролов отрицает вину в госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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