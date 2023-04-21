21 апреля 2023, 01:02

Махачкалинцы сочли бесполезными попытки сдержать цены перед Ураза-байрамом

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Цены в магазинах и на рынках в преддверии Ураза-байрама заметно выросли, что привело к увеличению затрат на праздник, рассказали жители Махачкалы. Призывы властей к предпринимателям не повышать цены перед праздником они назвали бессмысленными, так как повышение цен не снижает спрос на продукты.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане рост цен на набор продуктов, необходимых для приготовления чак-чака и мучной халвы на Ураза-байрам, за год составил 4,2%, подсчитали в начале апреля эксперты реготделения Банка России. Пользователи соцсетей отметили, что цены на некоторые продукты в Дагестане перед праздником выросли, несмотря на призыв властей республики к совести предпринимателей

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц Рамадан в 2023 году наступает с заходом солнца 22 марта, а Ураза-байрам состоится 21 апреля.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана рассказали о повышении цен в преддверии праздника Ураза-байрам.

В этом году повышение цен накануне праздника Ураза-байрам сильно ощущается на фоне общего подорожания продуктов и остальных товаров, которое происходило в течении года, отметил житель Махачкалы Ислам. Он рассказал, что покупал продукты на Цумадинском рынке, который считается один из самых дешевых в городе (рынок расположен на окраине города при выезде из Махачкалы – прим. "Кавказского узла"). Однако, по его словам, цены сильно подскочили в преддверии праздника. "Стало дороже. Сами продавцы рассказывали, что сильно подорожало все на праздник", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Ислама, подорожало все, что обычно покупают на праздничный стол. "Например, бананы, яблоки, огурцы и помидоры, хотя помидоры дагестанские, тепличные", - отметил житель Махачкалы.

Ислам добавил, что в 2022 году при подготовке к празднику потратил значительно меньше денег, чем в этом, однако назвать хотя бы приблизительные суммы житель Махачкалы не захотел. По его словам, в этом году пришлось урезать траты на покупку подарков для гостей, так как семья не уложилась в бюджет.

Он усомнился в том, что чиновники могут повлиять на повышение цен, которое происходит регулярно перед праздниками. "Человек продает свой товар и если я приду к нему и скажу, чтобы он или все продавцы на рынках продавали не выше определенной цены, то они конечно меня не послушаются, точно также как и чиновников", - отметил житель Махачкалы.

По данным Дагстата на 17 апреля, килограмм сахара стоил 65,57 рубля, десяток яиц - 86,63 рубля, эти товары за неделю подорожали на 0,1%). Килограмм муки в среднем по республике стоил 56,33 рубля (рост цены составил 0,2%). Также практически не изменились цены на мясо и курицу. Наиболее значительно, согласно отчету, выросли цены на репчатый лук, цена которого составляет 51,36 рубля за килограмм (8,8%), капусту - 24 рубля за килограмм (рост 7,6%) и картофель - 36,97 рубля за килограмм (рост 4,1%).

Жительница Махачкалы Асият купила все необходимое к празднику на "Втором рынке" (один из рынков Махачкалы, расположенный в центре города - прим. "Кавказского узла"). Жительница Махачкалы также указала на повышение цен в преддверии праздника по сравнению с обычными днями.

Она отметила, что за две недели с ее предыдущего визита на рынок цены выросли. Так, 8 апреля она приобрела чай, который она обычно покупает, за 600 рублей, а 20 апреля стоимость этой же пачки составила 650 рублей. Упаковку риса весом три килограмма 8 апреля Асият купила за 220 рублей, а 20 апреля стоимость этой упаковки риса составила 260 рублей. Значительно подорожали фрукты и овощи. 

Траты на праздник у жительницы Махачкалы составили 15 тысяч рублей. По ее словам, подорожание праздничного продуктового набора на фоне общего подорожания в обычные дни, не помешало запланированной покупке продуктов, но заставило скорректировать планы на послепраздничные дни. "Обычно мы празднуем каждую Уразу-байрам, чтобы праздник запомнился и старшему поколению и нам самим, но в этом году определенные планы надо убрать", - рассказала Асият корреспонденту "Кавказского узла".

Ни общественные инициативы, ни чиновники не смогут повлиять на уже ставшее обычным повышение цен в преддверии праздника, уверена она. "Продавец ставит свою цену. Хочешь - покупай, не хочешь не покупай. А если ему будут говорить, какую цену поставить, то он просто перестанет продавать или не послушает тех, кто ему так говорит",- поделилась своим мнением Асият.

С ней согласился и житель Махачкалы Тимур. "Это невозможно. Цены меняются в зависимости от спроса и предложения товара", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тимур загодя сделал закупки к празднику - все необходимое он купил две недели назад на Цумадинском рынке. По его мнению, в предпраздничные дни ощутимо стали дороже овощи и фрукты. Он отметил, что не считал общую сумму, потраченную на подготовку к празднику ни в прошлом году, ни в нынешнем, добавив, что ему не пришлось из-за роста цент отказываться от каки-либо покупок перед Ураза-байрамом.

Значительное повышение цен с приближением праздника произошло и по мнению жительницы Махачкалы Хадижат. Так, например на рынке пригородного поселка Новый Хушет килограмм репчатого лука сегодня стоил 75 рублей, тогда как в обычное время цена доходила до 40 рублей. Яблоки, которые стоили 70 рублей за килограмм подорожали до 100 рублей, цены на другие овощи и фрукты также выросли почти в два раза, рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Многие сельскохозяйственные продукты, которые можно выращивать на территории Дагестана, ввозятся в республику из-за рубежа, что отражается на цене, отметила Хадижат. "Сколько выдают субсидии на развитие сельского хозяйства, неужели редиску, например, не могут они вырастить и продавать выращенную в Дагестане за умеренную цену?" - возмутилась она.

Хадижат отметила, что в прошлом году пучок редиски стоил от 35 до 50 рублей, "а в этом году стоит 75 рублей за пучок". По ее словам, зеленый лук, кинза и петрушка преимущественно привозятся из Азербайджана и поэтому цена для жителей Дагестана вырастает, отметила Хадижат. Цена на помидоры и огурцы и варьируется от 150 до 300 рублей за килограмм и это учитывая, что на территории Дагестана находятся свои тепличные хозяйства для их выращивания помидоров и огурцов, сказала Хадижат. 

Она уверена, что чиновники не смогут повлиять на ценообразование в в преддверии праздника. "Они не послушают чиновников. Например, если правительство республики скажет не повышать цену, то продавцы попросят дотации", - предположила она.

Хадижат на пенсии, у нее пять детей и они ей помогают. Однако пенсионерам, у которых нет детей и которые вынуждены жить на одну пенсию, по ее мнению приходится сложно. "Что остается делать пенсионерам, у которых пенсия от 10 до 15 тысяч рублей? Наверное сидеть на голодном пайке", - отметила женщина.

Житель Махачкалы Курбан закупкой продуктов к празднику занялся 18-19 апреля и купил продукты в сети местных супермаркетов "Зеленое яблоко". Курбан указал на значительное повышение цен, однако затруднился сказать связано ли это с предстоящим праздником либо обычное повышение цен, которое в последнее время происходит часто. Житель Махачкалы отметил, что если раньше цены на продукты и иные товары в течении длительного времени были стабильны и резкий подъем наблюдался на Ураза-байрам, то сейчас из-за постоянного повышения цен дополнительный рост к празднику не столь заметен. "Сейчас реально на все поднимаются цены вне зависимости от праздника", - пояснил Курбан. Он добавил, что несмотря на значительное повышение цен, отказаться от чего-либо при подготовке к празднику ему не пришлось.

Семья жительницы Махачкалы Заиры закупила продукты к празднику в большом торговом центре, который находится на окраине города. По ее словам, цены на все продукты значительно выросли в преддверии праздника. Например, пучок зеленого лука стоил 78 рублей, подорожала капуста и другие овощи. "Мы сегодня купили кондитерские изделия, на которые в обычное время уходило максимум 600 рублей, а сейчас мы заплатили 1050 рублей", - сказала Заира корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, цены перед Ураза-байрамом растут каждый год, но повышение носит кратковременный характер. Женщина считает, что бороться с этим можно только путем штрафных или иных санкций. Призывать же к совести продавцов бессмысленно, отметила она, так как "у дагестанских продавцов нет совести".

Житель Махачкалы Саид делал покупки к празднику постепенно и в различных торговых точках города. По его мнению, повышение цен в связи с предстоящим праздником произошло, однако оно было незначительным. Сравнительно сильно выросли цены на кондитерские изделия, рассказал он. Он отметил, что не считал, сколько денег потратил, так как приобретение всего необходимого происходило в несколько этапов. При этом добавил, что ему не пришлось отказываться от чего-либо на праздники из-за повышения цен.

Контроль за ценами и их регулировку как со стороны чиновников или общественных организаций Саид считает вредными. "Я считаю, что контролировать повышение цен и регулировать их – это вредная вещь, потому что должны действовать законы рынка, когда есть спрос, то должны повышаться и цены, пока предложение не превысит спрос",- сказал житель Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных "Кавказским узлом" жителей Дагестана. 

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Примечание:

"Власти Дагестана объявили два выходных по случаю Ураза-байрама",  "Рост цен перед Ураза-байрамом вызвал недовольство Кадырова", "Рамадан в Чечне начался на фоне повышения цен на продукты".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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