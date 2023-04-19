Решение Верховного суда Чечни по жалобе Дебишева обнадежило правозащитников

19 апреля 2023, 21:08

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Верховный суд Чечни отменил решение суда первой инстанции, который 13-й раз признал законным отказ в возбуждении уголовного дела о пытках актера из Чечни Тимура Дебишева. Правозащитники назвали это решение суда редким для Чечни и обнадеживающим.

"Кавказский узел" писал, что в 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело. В конце марта Висаитовский районный суд (ранее - Старопромысловский районный суд) в 13-й раз подтвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура Дебишева. 27 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Тимура Дебишева.

Верховный суд Чеченской республики принял решение направить дело чеченского актера Тимура Дебишева на новое рассмотрение, так как в решении суда первой инстанции имеется нарушение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представляющий интересы артиста в суде юрист северокавказского филиала "Команды против пыток" Роман Веретенников.

Защита не согласилась с законностью решения суда первой инстанции, и Веретенников направил жалобу в Верховный суд чеченской республики. В жалобе указывалось, что в решении суда отсутствуют пояснения. "Суд первой инстанции не дал оценки нашим доводам, что с точки зрения Конституционного суда РФ нарушает право защиты на обращение в органы власти. Конституционный суд указывает, что должен быть дан адекватный ответ на отказ в жалобе. Висаитовский райсуд не ответил по существу на наши вопросы", - пояснил Веретенников.

Суд апелляционной инстанции и прокурор на заседании 18 апреля согласились с юристом, продолжил Веретенников. "Если нет доводов, это нарушение, сказал нам прокурор. И поддержал нашу апелляционную жалобу", - сообщил юрист.

Судья Верховного суда Чечни принял решение отменить постановление суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, сказал юрист. Дата нового заседания неизвестна. Сам Дебишев на суде не присутствовал, связаться с ним Веретенникову не удалось. "Нужно, чтобы дело ушло в суд первой инстанции, затем секретарь свяжется с нами", - сказал Веретенников.

Представители Дебишева не намерены добиваться рассмотрения дела в другом регионе, сказал юрист. "Согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, дело должно быть рассмотрено по месту совершения преступления - за исключением дел, имеющих определенные обстоятельства. В нашем случае таковые не имеются. Если суд при повторном рассмотрении дела отменит постановление следователя и будет назначена новая дополнительная процессуальная проверка, тогда и будем принимать какое-то решение", - сказал Веретенников.

Он напомнил, что на допросе двое коллег Дебишева по фольклорному ансамблю "Нохчо" дали показания, подтверждающие версию силовиков. В их показаниях говорилось, что пыток и избиения не было, силовиками была "проведена профилактическая беседа о недопустимости употребления и распространения наркотических и сильнодействующих средств". "Можем предположить, что в связи с тем, что данные люди проживают в Чечне, молодые люди боятся давать иные показания", - предположил юрист.

Чем занимается Дебишев, Веретенников не знает. "Сейчас деятельность [Дебишева] никак не связана с выступлениями", - сказал юрист.

Руководитель филиала северокавказского филиала "Команды против пыток" Екатерина Ванслова назвала успехом возвращение дела в суд первой инстанции."Безусловно, это успех, так как в Чечне нам очень редко удается отменить решения судов по жалобам в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса (статья регулирует практику судебного рассмотрения жалоб на действия/бездействие следствия - прим. "Кавказского узла"). Однако это еще не означает, что при повторном рассмотрении суд встанет на нашу сторону: зачастую нам приходится проходить несколько подобных кругов обжалования и отмен. Кроме того, мы ведем данное дело c 2018 года и за это время нам удавалось признавать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела законными, однако впоследствии следователь выносил идентичные отказы. Данная ситуация - ни что иное, как саботаж расследования. Вместо полноценного возбуждения уголовного дела следователь проводит многочисленные проверки. То есть по сути мы боремся с нежеланием следователя установить истинность по делу, хотя это его прямая обязанность", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ванслова.

Случай Дебишева – типичный пример того, как следователи, не желая возбуждать дело, уходят от рассмотрения жалобы в суде, отметил в сентябре 2022 года сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Накануне суда Следком отменяет постановление об отказе в возбуждении и возвращает на новое рассмотрение... Пройдет 30 дней, и следователь выпустит такое же постановление – об отказе. Таким образом, до суда [жалоба] об отказе на законные действия следователя вообще никогда не дойдет", – сказал он ранее "Кавказскому узлу". Аналогичное мнение высказала и председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Чем сейчас занимается Дебишев, Ванслова не знает, но "остается в России". Сам Тимур Дебишев оказался недоступен для комментария, его телефон отключен.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, ранее считавшая дело Дебишева малоперспективным, была "приятно удивлена" процессом. "Очень надеюсь, что суд серьезно рассмотрит дело по существу, а не отделается формальными основаниями. То, что суд второй инстанции дело вернул, должно поспособствовать этому. Но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что решение суда, отказ переписывается в более приличный вид и этим дело кончается. Надо смотреть, что будет дальше", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Подобное в Чечне происходит "довольно редко", отметила правозащитница. "Очень редко суд второй инстанции берет на себя ответственность рассмотреть дело по существу или обязать суд первой инстанции к чему. Не бог весть какая победа, но движение в правильном направлении", - закончила Ганнушкина.

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