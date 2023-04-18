Апти Висаев пожаловался на условия в хабаровском СИЗО

18 апреля 2023, 04:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В камере хабаровского следственного изолятора нет вентиляции, стоит ужасный запах, на тонком матрасе невозможно спать, заявил уроженец Чечни Апти Висаев, обвиняемый в подготовке теракта. Суд не приобщил к материалам дела результат независимой экспертизы, который доказывает невиновность Висаева, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года Аиша Мутаева, супруга 36-летнего уроженца Чечни Апти Висаева, сообщила о том, что следствие оказывает давление на него. В декабре 2022 года Висаев, обвиненный в подготовке теракта в Норильске, рассказал, что без объяснения причин переведен в спецблок СИЗО, где не получает в полном объеме необходимую медпомощь, рассказала его супруга. В марте она сообщила, что дело Висаева передано из Красноярска в военный суд в Хабаровске, и оплата поездок адвокатов в суд ударит по бюджету семьи.

В апреле 2021 года Висаев с женой и пятью детьми поехал в Пятигорск, где семья планировала остаться для лечения Апти и двоих детей. Там Висаев был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонении к террористической деятельности и пособничестве терроризму. Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске.

Уроженец Чечни Апти Висаев, обвиняемый в подготовке теракта, пожаловался на условия в хабаровском следственном изоляторе. В письме супруге он сообщил, что его перевели в камеру размером шесть квадратных метров. "Это так называемый "тихий корпус", условия ужасные. Здесь [есть] два спальных места, стол, лавочка и унитаз за занавеской, который не закреплен. В камере нет вентиляции, и если кто-то идет в туалет, стоит ужасный запах", - цитируют его письмо 17 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Висаев утверждает, что матрас в камере такой тонкий, что он фактически спит на железных прутьях, а просьбы сменить матрас игнорируются.

Супруга Висаева Аиша Мутаева также рассказала, что суд отказался приобщить к материалам дела результаты независимой экспертизы, которая исследовала сообщения в соцсетях, которые, как утверждает следствие, Висаев отправил засекреченному свидетелю. По словам Мутаевой, результаты экспертизы доказывают невиновность мужа, но суд посчитал, что "специалист вышел за пределы своей компетенции".

Напомним, 22 ноября 2021 года было опубликовано видеообращение Мутаевой, в котором она указала, что Апти Висаев не мог планировать теракт в Норильске в День Победы, так как все массовые мероприятия в городе были отменены из-за пандемии. На это же указал 7 декабря 2021 года в своем видеообращении старейшина чеченской общины Норильска. И он, и Мутаева предположили, что Апти Висаева "подставили" его знакомые Радмир и Ибрагим, предоставившие следствию ложные улики. Преследование Висаева связано с тем, что он ранее был осужден за причастность к чеченским боевикам, заявили правозащитники Игорь Каляпин и Оюб Титиев. Защита Висаева назвала дело сфабрикованным.

В 2005 году Верховный суд Чечни признал Апти Висаева участником незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. Большую часть срока Висаев отбывал в колонии в Красноярском крае и после освобождения в 2019 году остался жить в Норильске.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.