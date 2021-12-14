Защита Висаева назвала сфабрикованным дело о подготовке теракта в Норильске

14 декабря 2021, 16:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело уроженца Чечни Апти Висаева, обвиненного в подготовке теракта в Норильске, базируется на сомнительных уликах, предположила защита. Преследование Висаева связано с тем, что он ранее был осужден за причастность к чеченским боевикам, считают правозащитники Игорь Каляпин и Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", супруга 36-летнего уроженца Чечни Апти Висаева Аиша Мутаева в августе предположила, что обвинение ее мужа в пособничестве боевикам построено на сфабрикованных уликах. Следствие оказывает давление на Висаева, чтобы добиться признательных показаний, сообщила она. 22 ноября было опубликовано видеообращение Мутаевой, в котором она указала, что Апти Висаев не мог планировать теракт в Норильске в День Победы, так как все массовые мероприятия в городе были отменены из-за пандемии. На это же указал 7 декабря в своем видеообращении старейшина чеченской общины Норильска. И он, и Мутаева предположили, что Апти Висаева "подставили" его знакомые Радмир и Ибрагим, предоставившие следствию ложные улики.

Верховный суд Чечни в 2005 году признал Апти Висаева участником незаконного вооружённого формирования и приговорил его к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. Большую часть срока Висаев отбывал в колонии в Красноярском крае и после освобождения в 2019 году остался жить в Норильске. В апреле 2021 года Висаев с женой Аишей и пятью детьми поехали в Пятигорск, где планировали остаться для лечения Апти и двоих детей. Там Висаев был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонении к террористической деятельности и пособничестве терроризму. Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске.

Делом Висаева занялось краевое УФСБ

У Апти Висаева три адвоката – из Чечни и Норильска, с которых взята подписка о неразглашении подробностей дела, но недавно к ним присоединился защитник из Красноярска Александр Сметанников, с которого подписка пока что не взята, и юридически он имеет право комментировать дело.

Адвокат Александр Сметанников отказался поделиться с корреспондентом "Кавказского узла" планами защиты, но рассказал, что предварительное следствие закончилось, и сейчас защита перешла к ознакомлению с делом.

"На сегодняшний день идет ознакомление защиты с материалами дела. Фабула следующая: кто-то неизвестный на неустановленном устройстве создал аккаунты в Instagram и Telegram и делал посты от лица Апти Висаева. Также в WhatsApp велась беседа с засекреченным следствием лицом, которого якобы склоняли к совершению теракта – делались соответствующие предложения. Автор сообщений предоставлял информацию по созданию самодельного взрывного устройства", - рассказал адвокат.

В переписку с "секретного номера", в которой Апти Висаев убеждает "Азада Беккаримова" (реальное имя свидетеля засекречено) совершить теракт, были вмонтированы сообщения на бытовые темы, которые Апти посылал со своего реального номера на Whatsapp Радмиру Садыкову, рассказала ранее Аиша Мутаева. Радмир Садыков отбывал вместе с Висаевым срок в колонии в Норильске. По словам Мутаевой, Радмир рассказал, что на допросе в ФСБ ему показали переписку, где Апти призывает собеседника совершить, но он отметил, что его друг никогда так не писал, и это не его стиль. Однако Радмир не смог ответить на вопрос Аиши, почему ему показали переписку из дела, если даже с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Сам Апти Висаев считает, что под именем Беккаримова засекречен Садыков.

Защита отрицает, что автором сообщений был Висаев, подчеркнул Александр Сметанников. "Позиция защиты: неизвестный создал аккаунты для переписки, чтобы на ее основании было возбуждено уголовное дело в отношении Висаева. На привязанные к телефону аккаунты была помещена фотография Висаева. Телефон был подброшен в номер пятигорского санатория, где отдыхали супруги, считает защита", - сказал он.

По его словам, Апти Висаев переведен из СИЗО в Норильске в СИЗО № 1 Красноярска, так как расследованием дела занялось УФСБ по Красноярскому краю. В ходе судебных заседаний суд отказал в большинстве ходатайствах защиты. В частности, было отказано в проведении независимой экспертизы смартфона, с которого велась переписка, а также в проведении очной ставки с собеседником, с которым велась переписка. "Он отказался, потому что якобы боится, и суд очную ставки отменил. Это нонсенс – согласно Уголовно-процессуальному кодексу, свидетель не может отказаться от проведения очной ставки", - сказал Сметанников. Он предположил, что суд не стал удовлетворять ходатайства защиты, потому что «это не в пользу следствия».

Аиша Мутаева также рассказывала, что её муж не пользовался Telegram и не умел этого делать, так как большую часть своей взрослой жизни провел в колонии, и "цифровой прогресс обошёл его стороной". Даже Whatsapp на его телефон для него скачала Аиша и учила его им пользоваться, рассказала она. Глава чеченской общины также подверг сомнению версию о переписке Висаева с засекреченным свидетелем, указав, что Висаев полтора десятка лет, до 2019 года, провел в колонии. "И вот эти телефонные азы, которые сейчас любой младенец [знает], – ему это недосягаемо, он в этом не разбирается, он только может позвонить, ответить [на звонок]. И простой телефон у него", – рассказал он в своем видеообращении 7 декабря.

Многодетная семья Висаева осталась без кормильца после его ареста

Аиша Мутаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в последний раз виделась с супругом в августе, и больше ей не давали свиданий. По словам Аиши, запрет на встречи введен по решению следователя. "Причины запрета свиданий не разъясняются. Я просила, умоляла, чтобы муж увидел хотя бы детей. Но и это запретили. Очевидно, это психологическое давление", - сказала она.

По ее словам, Висаев на условия содержания не жалуется, хотя ему ограничивают перемещение. "Говорят, сюда не смотри, этого не делай. Ему присвоили «желтую ленту» - это означает «особо опасный»", - рассказала Мутаева.

Состояние здоровье Висаева «оставляет желать лучшего», добавила. «У него постоянно удушье – последствие того, что он почти 15 лет просидел в тюрьме, испортилось здоровье. Есть анализы, которые были сделаны в Пятигорске во время отпуска, но сделаны они не до конца, так как его задержали», - рассказала Мутаева.

Женщина подтвердила, что воспитывает пятерых детей, один из которых грудного возраста, и сейчас испытывает серьезные трудности, поскольку Апти был единственным кормильцем семьи и работал на двух работах – официально монтажником аварийной службы в ЖЭК, а вечером таксовал. «Я осталась с детьми одна, с грудным ребенком. Родственников у нас нет: у Апти - только пожилая мама, больная, у меня вообще родственников нет», - рассказала Мутаева.

По ее словам, после ее видеообращения к ней поступил звонок от Ахмета Дагаева, помощника депутата Госдумы Адама Делимханова. Он предложил Аише записать обращение на имя Делимханова, и тогда «его рассмотрят». «Но пока что никто ничего не обещал и конкретной помощи не предлагали», - сказала Аиша, добавив, что обращение к Адаму Делимханову пока не записала.

На 17 декабря намечено заседание суда о продлении меры пресечения Апти Висаеву. «Это будет уже пятое подобное заседание», - сказала Аиша Мутаева.

Почти 15 лет Висаев отсидел в колонии, по ее словам, "за чеченскую войну", но подробности Аиша сообщить не смогла. «Он не любил говорить на эту тему. Неприятная, потому что тяжело. Тогда ему было 18 лет, молодой парень. Из того, что удалось узнать – его дело было сфабриковано, а его пытали, чтобы он признался в том, что участвовал в чеченской войне на стороне террористов. И именно из-за пыток у него шрам от плеча до поясницы – его резали. Он вышел из тюрьмы 6 августа 2019 года, а 20 апреля 2021 года был задержан», - рассказала женщина.

Глава чеченской общины объяснил тревогой за Висаева свое обращение

Старейшина Сайди Дашкуев, записавший видеообращение, уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что возглавляет чеченскую общину Красноярского края, а видео записал для привлечения общественного внимания. «Я не мог отойти в сторону. Обращение сделано в знак отчаяния. В Красноярском крае буквально все чеченцы знают, что преследование Висаева неоправданно. Я хотел довести до более широкой аудитории информацию о преследовании», - рассказал он.

По словам Сайди Дашкуева, в пользу невиновности Висаева говорит и тот факт, что, будучи «поднадзорным», то есть человеком, обязанным после освобождения из колонии периодически появляться в полиции и рассказывать о своей деятельности, Висаев задержан не был. «Если он действительно вел незаконную деятельность, то почему его не арестовать прямо в отделе полиции?» - задался вопросом глава общины.

Дело сфабриковано, а Висаев выбран потому, что он по национальности чеченец и ранее был осужден на длительный срок, убежден Сайди Дашкуев. «Кроме того, задержание проходило со спецэффектами: люди в масках, самолет, трап, доставка из Пятигорска в Красноярск. Это создает впечатление для обывателя – мол, раз так задерживают, значит, точно виновен», - посетовал чеченский старейшина.

Он вновь подчеркнул, что организовать теракт на параде Висаев технически не мог. «Как можно устроить теракт на мероприятии, которого нет? Парад Победы, к нашему большому сожалению, уже дав года как не проводится из-за коронавируса», - сказал Дашкуев.

Тем не менее в связи с делом Висаева Дашкуев, по его словам, был вынужден предупредить местных чеченцев, чтобы они не посещали людные места и центральную площадь, а при вылете из Красноярской области были крайне внимательны с багажом, в котором не должно быть ничего подозрительного. «Это сделано для того, чтобы больше никто не попался силовикам», - пояснил Дашкуев.

Правозащитники выразили недоверие версии следствия

Дело Висаева должно проходить под повышенным вниманием общественности, считает председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. "Обвинения должны восприниматься критически обществом и судом. Это вытекает из презумпции невиновности. Сторона обвинения должна доказать вину. Дело Висаева выглядит странно, но доказательная база неясна, так как ее изучало не общество, а только сторона защиты. Позиция правозащитников в данном случае очевидна: если чеченец отсидел срок за участие в боевых действиях на стороне террористов, и дела в отношении них возбуждаются повторно, то такие случаи нуждаются в пристальном внимании", - сказал Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что большое число боевиков были освобождены от уголовного наказания серией амнистий, однако амнистии коснулись только тех, кто перешел «в так называемую службу безопасности Ахмата Кадырова», а также тех, кто стал работать в силовых структурах.

"Этих людей никто почему-то не трогает. А вот те, кто почему-то отказались перейти на работу в кадыровских силовых структурах, но прекратили боевые действия, «спустились с гор», им не простили ничего. Причем настолько, что даже отсидев огромный срок, он подвергаются преследованиям. Я не утверждаю, что Висаев невиновен, но я считаю, что необходимо внимательно подойти к делу", - отметил Каляпин.

Сотрудник Правозащитного центра "Мемориал"* Оюб Титиев уверен, что дело Висаева сфабриковано. По его оценке, обвинение составлено «грубо» и «глупо», а целью преследования уроженца Чечни является «поднятие показателей работы» силовиков. "Человека, которого Висаев якобы уговаривает совершить теракт путем самоподрыва... Сам Висаев не знает, кого он уговаривал подорваться. Это абсурд", - сказал Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

В Красноярске нет пункта Правозащитного центра «Мемориал»*, и заниматься делом Висаева правозащитникам проблематично, отметил Титиев. Он также считает, что преследование Висаева продиктовано его прошлым и национальностью.

"Висаев отсидел свой срок от звонка до звонка. Он был под надзором, отмечался в полиции. Я уверен, что дело сфабриковали из-за ненависти к чеченцам, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях. Заведение уголовных дел в отношении тех, кто участвовал или был заподозрен в участии в чеченских войнах, стало закономерностью. К примеру, есть питерское дело Магомеда Алханова. В 2004 году он был осужден по сфабрикованному делу на 10 лет – якобы он в феврале 2000 года участвовал в каком-то бое в Аргунском ущелье, его пытали, после чего они признался, что служил в «президентской гвардии» («Президентская гвардия Джохара Дудаева», элитные боевики самопровозглашенной Ичкерии. – Прим. «Кавказского узла»). Но тогда ему было 17 лет, а в гвардию сопляков не брали. Действительно, он ушел было в «лес», но его нашла мать и за ухо притащила домой. Однако этого хватило, чтобы парня посадили в тюрьму", - рассказал Титиев.

В одной из владимирских колоний пыткам подвергался чеченец Махарби Тосуев, признанный виновным в вооруженном мятеже, бандитизме, покушении на силовиков и убийстве, напомнил Титиев. «Его пытали, чтобы он подписал явку с повинной, перевели в грозненский СИЗО. Потом увезли обратно во Владимир, где снова пытали и заставляли признаться в убийстве четырех сотрудников [правоохранительных органов]. Ему добавили семь лет тюрьмы. Сейчас мы [ПЦ «Мемориал»*] пытаемся обжаловать решение в кассационном порядке», - рассказал правозащитник.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.