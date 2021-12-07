Глава чеченской общины Норильска призвал объективно расследовать дело Висаева

07 декабря 2021, 12:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В деле уроженца Чечни Апти Висаева, обвиненного в подготовке теракта в Норильске, есть серьезные нестыковки, заявил в видеообращении глава чеченской общины города, предположив, что Висаева оговорили. В защиту мужа выступила и жена Висаева, указав на признаки фабрикации дела.

Как писал "Кавказский узел", в августе супруга 36-летнего уроженца Чечни Апти Висаева Аиша Мутаева рассказала, что обвинение ее мужа в пособничестве боевикам построено на сфабрикованных уликах. Следствие оказывает давление на Висаева, чтобы добиться признательных показаний, сообщила она. 22 ноября было опубликовано видеообращение Аиши Мутаевой, в котором она указала, что Апти Висаев не мог планировать теракт в Норильске в День Победы, так как все массовые мероприятия в городе были отменены из-за пандемии.

С 2019 года Апти Висаев жил с семьёй в Норильске, где он отбывал большую часть наказания в местной колонии за участие в незаконных вооружённых формированиях: ранее Висаев был приговорён к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. В апреле 2021 года Висаев с женой Аишей и пятью детьми поехал в Пятигорск, где они планировали остаться для лечения Апти и двоих детей. Там он был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонении к террористической деятельности и пособничестве терроризму. Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске.

Аиша Мутаева опубликовала второе видео в защиту мужа

Супруга Апти Висаева записала второе видеообращение о фабрикации уголовного дела ее мужа и предательства близкого друга Апти, сообщил сегодня в своем Telegram-канале чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Видеообращение Аиши Мутаевой, озаглавленное "Апти Висаев или выдержит ли сердце предательство?", размещено 4 декабря на YouTube-канале "СМИ без границ", в котором преимущественно публикуются видеоролики о жизни в Норильске. "Я жена Висаева Апти, я ранее делала обращение по поводу моего мужа. И сегодня я хотела бы рассказать вам о той несправедливости, которая обрушилась на моего мужа", - сказала в начале ролика женщина.

Далее Аиша Мутаева рассказывает о жителе Норильска по имени Ибрагим. "Дело было так. Мы с мужем и детьми уехали в Пятигорск, не оставив никому ключи от нашей квартиры. Но в нашей квартире произошло подозрительное залитие (затопление. – Прим. "Кавказского узла"). Вторая пара ключей от квартиры была в ней же. 18 апреля нам поступает звонок от аварийной службы... Нам пришлось [дать разрешение] вскрывать дверь, и мы обратились, как мы думали, к нашему другу и доверенному лицу Ибрагиму, чтобы он проследил и узнал, что же произошло в квартире, и забрал второй экземпляр наших ключей", - говорит на видео жена Висаева.

Позднее, по ее словам, супруги узнали, что затопление произошло после того, как кто-то проник в их квартиру, оставил открытой балконную дверь и перекрыл вентили на радиаторе. В видео Мутаевой вмонтированы кадры ролика, на котором сотрудники аварийной службы фиксируют следы подтопления в квартире и обращают внимание на открытую в морозный день балконную дверь.

"В этот же вечер мужу позвонил Ибрагим и показал по видеовызову, что вся ванная была залита, и он сказал, что убрал [с пола] два ведра воды, выжимая тряпкой. Но каким-то образом в залитой ванной нашли 23 апреля при обыске сухой порох. Как это понять?" – говорит на видео Аиша Мутаева.

По официальной информации, 23 апреля во время обыска в квартире Висаева сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу, пистолет (по словам Аиши, это игрушка их детей, которая стреляет алюминиевыми пульками), средства связи (как сообщила Аиша - ноутбук и кнопочный мобильный телефон, в котором была сим-карта с "секретным номером"), банковские карты, вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства (пакет с зелёным веществом и шесть патронов). Аиша утверждала, что из всего перечисленного им принадлежат только пистолет, карты и ноутбук.

По словам Аиши, в день происшествия она решила позвонить Ибрагиму, попросить его сходить в квартиру и проверить, "не подкинули ли нам что-то". "Примерно спустя минут 20 позвонил Ибрагим и сообщил, что у него изъяли ключи сотрудники ФСБ", - сказала она.

27 апреля, когда супруги уже были в Норильске, к ним пришел Ибрагим со своей женой, рассказала Мутаева. "Цель их визита была в том, чтобы я и Апти нашли ему оправдание, мотивируя тем, что ему угрожали: если он подтвердит тот факт, что у него были изъяты ключи, то он пойдет по стопам Висаева", - сказала она. Далее в ролик вмонтирована аудиозапись, как утверждается, разговора Аиши с Ибрагимом, в котором тот признает, что совершил ошибку и отдал "эти ключи".

Женщина сообщила, что "до последнего не хотела приобщать эту запись" к делу мужа. "Но узнав о том, что этот человек дал показания против своего друга, я была просто разбита", - пояснила она.

Старейшина чеченской общины указал на нестыковки в деле Висаева

Сегодня на том же YouTube-канале размещено видео, озаглавленное "Глава чеченской диаспоры выступил в защиту Апти Висаева". На видео немолодой мужчина, глядя в камеру, обращается к друзьям Висаева, называя имена "Радмир" и "Ибрагим". Сам мужчина при этом не назвал свое имя в опубликованном видео, но пояснил, что является старейшиной чеченской общины Норильска.

Радмир Садыков отбывал вместе с Висаевым срок в колонии в Норильске. По словам Аиши Мутаевой, в переписку с "секретного номера", в которой Апти Висаев убеждает "Азада Беккаримова" (реальное имя свидетеля засекречено) совершить теракт, были вмонтированы сообщения на бытовые темы, которые Апти посылал со своего реального номера на Whatsapp Радмиру Садыкову. Аиша Мутаева рассказала, что Радмир постоянно подходил к ней на улице, пытался выяснить, известно ли, кто "оговорил Апти". Он заявил, что на допросе в ФСБ ему показали переписку, где Апти призывает собеседника к совершению теракта, но отметил, что его друг никогда так не писал и это не его стиль. Однако он не смог ответить на вопрос Аиши, почему ему показали переписку из дела, когда даже с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Сам Апти Висаев считает, что под именем Беккаримова засекречен Садыков.

Называя имя Радмира, чеченский старейшина не называет его фамилию, но позднее уточняет, что речь идет о человеке, с которым Висаев отбывал срок в колонии. "Вы же с ним (Висаевым) дружили, как вы могли предать, подставить его? Как вам с этим жить?.. Человеку грозит пожизненное заключение", - с упреком говорит он.

В следующем фрагменте видео, сделанного в том же интерьере, мужчина здоровается и обращается уже "ко всей аудитории, которая следит за событиями в Норильске, в частности, Апти Висаева".

"По поводу задержания и ареста очень много нестыковок. Я далекий от следствия, я не следователь, не работник милиции, прокуратуры, но тем не менее для меня тоже очевидны нестыковки. Поэтому я как старейший в чеченской общине города Норильска обращаю ваше внимание на эти моменты", - говорит он.

Мужчина подчеркнул, что как старейшина общины лично знает Апти Висаева, и выразил недоверие версии следствия. "Все чеченцы Норильска знают, что это неправда. А нам люди звонят, спрашивают. Естественно, тем, кто нас спрашивает, мы тоже говорим, что это неправда, иначе как? У меня еще вопрос. У Апти растут дети, в их семье пятеро детей. Старшие дети знают, что это неправда. Дети подрастут младшие – и они будут знать. Как с этим жить этим детям? Нам как жить? Всю жизнь знать, что был совершен, мягко говоря, подлог. Я не хотел бы это адресовать нашим силовым структурам, все-таки они стоят на страже закона. Во всяком случае, должны. Я хотел бы это [охарактеризовать] как злой умысел некоторых товарищей, кто оклеветал Апти Висаева", - сказал старейшина.

Представитель чеченской общины высказал предположение, что именно Радмир стал засекреченным свидетелем, давшим показания против Висаева. При этом старейшина уточнил, что Радмир и Апти после освобождения из колонии "дружили семьями, работали, таксовали".

Далее он перечислил упомянутые нестыковки. В частности, напомнил, что парады ко Дню победы в Норильске не проводятся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, старейшина подверг сомнению версию о переписке Висаева с засекреченным свидетелем, указал, что Апти Висаев полтора десятка лет, до 2019 года, провел в колонии. "И вот эти телефонные азы, которые сейчас любой младенец [знает], - ему это недосягаемо, он в этом не разбирается, он только может позвонить, ответить [на звонок]. И простой телефон у него", - сказал мужчина.

"Мы ждем, когда суд примет во внимание эти нестыковки, когда следствие начнет объективно расследовать это дело", - подытожил старейшина.

Напомним, Аиша Мутаева также рассказывала, что её муж не пользовался Telegram и не умел этого делать, так как большую часть своей взрослой жизни провел в колонии и "цифровой прогресс обошёл его стороной". Даже Whatsapp на его телефон для него скачала Аиша и учила его им пользоваться, рассказала она.

Сам Висаев считает, что преследование связано с его прошлым и с тем, что местным силовикам не нравилось его общение с бывшими заключенными, которым он помогал в трудоустройстве и делал передачки другим сидельцам. "У них была претензия, почему я помогаю другим заключенным, почему не возвращаюсь в Чечню", - привела ранее слова Висаева "Новая газета".