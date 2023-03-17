Передача дела Висаева в Хабаровск создала проблемы его близким

17 марта 2023, 14:56

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Дело уроженца Чечни Апти Висаева, обвиняемого в подготовке теракта, передано из Красноярска в военный суд в Хабаровске, рассказала его супруга. Оплата поездок адвокатов в суд ударит по бюджету семьи, пожаловалась она.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года Аиша Мутаева, супруга 36-летнего уроженца Чечни Апти Висаева, сообщила о том, что следствие оказывает давление на него. В декабре 2022 года Висаев, обвиненный в подготовке теракта в Норильске, рассказал, что без объяснения причин переведен в спецблок СИЗО, где не получает в полном объеме необходимую медпомощь, рассказала его супруга.

В апреле 2021 года Висаев с женой и пятью детьми поехали в Пятигорск, где семья планировала остаться для лечения Апти и двоих детей. Там Висаев был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонении к террористической деятельности и пособничестве терроризму. Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске.

Рассмотрение дела Апти Висаева переведено в 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска, хотя ранее процесс проходил в Красноярском краевом суде. По словам Аиши Мутаевой, ее мужа перевели в другой регион "неожиданно и без объяснений", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По словам Мутаевой, рассмотрение дела в Хабаровске затруднит финансовое положение семьи из-за оплаты билетов для адвокатов, поскольку расстояние между Красноярском и Хабаровском – 4200 километров.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние по автодороге от Красноярска до Хабаровска, в зависимости от маршрута, составляет от 4200 до 4300 километров.

По словам Аиши Мутаевой, свидетелей обвинения суд не допрашивает из-за технического сбоя видеосвязи. В феврале управление ФСБ по Красноярскому краю завершило расследование дела Висаева, пишет издание.

Аиша Мутаева сообщила также, что Красноярский краевой суд регулярно отклонял ходатайства защиты о переводе Апти Висаева из СИЗО под домашний арест, пишет сегодня на своем сайте журнал "ДОШ".

На сайте 1-го Восточного окружного военного суда, по состоянию на 14.50 мск, нет информации о деле Висаева.

Напомним, 22 ноября 2021 года было опубликовано видеообращение Мутаевой, в котором она указала, что Апти Висаев не мог планировать теракт в Норильске в День Победы, так как все массовые мероприятия в городе были отменены из-за пандемии. На это же указал 7 декабря 2021 года в своем видеообращении старейшина чеченской общины Норильска. И он, и Мутаева предположили, что Апти Висаева "подставили" его знакомые Радмир и Ибрагим, предоставившие следствию ложные улики. Преследование Висаева связано с тем, что он ранее был осужден за причастность к чеченским боевикам, заявили правозащитники Игорь Каляпин и Оюб Титиев. Защита Висаева назвала дело сфабрикованным.

В 2005 году Верховный суд Чечни признал Апти Висаева участником незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. Большую часть срока Висаев отбывал в колонии в Красноярском крае и после освобождения в 2019 году остался жить в Норильске.

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