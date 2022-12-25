Апти Висаев пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО

25 декабря 2022, 13:09

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Уроженец Чечни Апти Висаев, обвиненный в подготовке теракта в Норильске, рассказал, что без объяснения причин переведен в спецблок СИЗО, где не получает в полном объеме необходимую медпомощь, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года Аиша Мутаева, супруга 36-летнего уроженца Чечни Апти Висаева, сообщила о том, что следствие оказывает давление на него. В январе 2022 года Аиша Мутаева пожаловалась на недопуск ее к делу как защитника, несмотря на разрешение ЕСПЧ.

22 ноября 2021 года было опубликовано видеообращение Мутаевой, в котором она указала, что Апти Висаев не мог планировать теракт в Норильске в День Победы, так как все массовые мероприятия в городе были отменены из-за пандемии. На это же указал 7 декабря 2021 года в своем видеообращении старейшина чеченской общины Норильска. И он, и Мутаева предположили, что Апти Висаева "подставили" его знакомые Радмир и Ибрагим, предоставившие следствию ложные улики. Преследование Висаева связано с тем, что он ранее был осужден за причастность к чеченским боевикам, заявили правозащитники Игорь Каляпин и Оюб Титиев. Защита Висаева назвала дело сфабрикованным.

Апти Висаева 21 декабря поместили в спецблок СИЗО в Красноярске без объяснения причин, сообщила его супруга Аиша Мутаева. По ее информации, в этой камере очень холодно зимой, из-за чего Апти Висаев болеет, но не получает необходимой медицинской помощи.

"Сотрудник изолятора настаивает, чтобы он вышел на прогулку на мороз. В противном случае грозит составлением рапорта и отправкой в штрафной изолятор", – привело 24 декабря ее слова "Кавказ.Реалии"*.

Ранее Висаеву отказались передавать таблетки, которые Мутаева купила и принесла в СИЗО, и препараты удалось передать только после личного приема у начальника медсанчасти изолятора, рассказала Аиша Мутаева. Она предположила, что давление на ее мужа инициировано следствием, чтобы добиться от него самооговора.

Ранее свидетели обвинения по делу Апти Висаева не дали нужных следствию показаний: Радмир Садыков дал показания в пользу обвиняемого, а Ибрагим Газарчиев покинул Россию и не явился на процесс. Дело было передано в суд управлением ФСБ по Красноярскому краю, следующее заседание назначено на 16 января 2023 года, пишет издание.

Какой суд рассматривает дело Висаева, издание не уточнило. На сайте Центрального райсуда Красноярска, который ранее продлевал арест Висаева, нет информации о рассмотрении его уголовного дела.

Управление ФСИН по Красноярскому краю, по состоянию на 13.00 мск 25 декабря, не прокомментировало версию жены арестованного на своем сайте, в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".

Напомним, в 2005 году Верховный суд Чечни признал Апти Висаева участником незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 14 годам и 11 месяцам лишения свободы. Большую часть срока Висаев отбывал в колонии в Красноярском крае и после освобождения в 2019 году остался жить в Норильске.

В апреле 2021 года Висаев с женой и пятью детьми поехали в Пятигорск, где семья планировала остаться для лечения Апти и двоих детей. Там Висаев был задержан, а позднее доставлен в Норильск и арестован по обвинению в склонении к террористической деятельности и пособничестве терроризму. Уголовное дело построено на показаниях двух засекреченных свидетелей. Одного из них, по версии следствия, Висаев убеждал совершить самоподрыв на параде 9 мая в Норильске.

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