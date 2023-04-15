15 апреля 2023, 15:34

Оставлен в силе арест жительницы Адыгеи по делу о фейках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Адыгее отказался перевести под домашний арест местную жительницу Викторию Гончарову, обвиняемую в распространении фейков об армии и участии в экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Майкопский горсуд признал виновной по этой статье местную жительницу Елену Сумину.

Жительница Адыгеи Виктория Гончарова обвинена в распространении фейков об армии и участии в деятельности экстремистской организации, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. "На сайте местного Верховного суда появилась информация о продлении ей СИЗО на полгода", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

На сайте Верховного суда Адыгеи размещено апелляционное постановление по жалобе на продление ареста обвиняемой, датированное 6 апреля. "Меру пресечения оставить без изменения – в виде заключения под стражей", - говорится в документе.

Сама обвиняемая и ее адвокат просили отменить решение Майкопского горсуда от 21 марта о продлении ареста на полгода и перевести ее под домашний арест. "В суде апелляционной инстанции подсудимая ФИО1 и адвокат ФИО5 - поддержали доводы апелляционной жалобы в полном объеме. Прокурор ФИО4 выразил несогласие с доводами апелляционной жалобы, считая постановление судьи от ДД.ММ.ГГГГ законным, обоснованным и мотивированным. Просил оставить данное судебное решение без изменения", - указано в публикации.

Суд уточнил в постановлении, что женщина обвинена по части 2 статьи 282.2 УК РФ и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Имя обвиняемой в карточке дела не указано, но приведен номер ее дела в Майкопском горсуде. Согласно карточке дела с таким номером на сайте Майкопского горсуда, дело Виктории Гончаровой поступило в суд 9 марта, судебное заседание 5 апреля было отложено из-за неявки защитника, а следующее заседание назначено на 10 мск 3 мая.

Подробности обвинения Гончаровой на сайтах судов не приведены. Часть 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) предусматривает до шести лет лишения свободы. Часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, а по пункту "д" - по мотивам ненависти или вражды) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Примечание:

"Депутат в Майкопе предупреждена за несогласованный автопробег в поддержку армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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