Суд в Волгограде отказался признать право на бронь мобилизованного рабочего

10 апреля 2023, 12:52

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Военный суд в Волгограде не удовлетворил иск призванного в армию электрика железнодорожного предприятия Александра Берца, имевшего право на бронь. Защита пообещала обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", в марте слесарь-электрик сервисного локомотивного депо "Петровское" филиала "Южный" ООО "ЛокоТех-Сервис" Андрей Давыденко, мобилизованный из Камышинского района в зону военной операции на Украине, обратился с иском в Волгоградский гарнизонный военный суд. Давыденко потребовал признать его призыв незаконным, так как на предприятии, где он работал, у него была бронь. 22 марта суд объявил закрытым процесс по иску Давыденко.

Сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде завершились слушания по иску 32-летнего работника того же локомотивного депо Александра Берца, который оспорил решение призывной комиссии и военкомата о его призыве по мобилизации.

Исковое заявление поступило в суд 3 марта, в нем Берц настаивал на том, что на предприятии, где он работал до призыва, у него была бронь. Ответчики по иску - военный комиссар Камышина и Камышинского района и Камышинская призывная комиссия. Третьими лицами по делу были сервисное локомотивное депо "Петровское" филиала "Южный" ООО "ЛокоТех-Сервис" и командир войсковой части, в которой Берц проходит службу по призыву.

Корреспондент «Кавказского узла» не смог попасть в здание гарнизонного военного суда, которое расположено на территории воинской части. Дежурные на КПП пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что его фамилии нет в списке на пропуск на территорию воинской части. Попытка выяснить способы прохождения в суд успехом не увенчались. В приемной суда корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на плацу воинской части проходят репетиции празднования Дня Победы, и предположили, что из-за этого вход на территорию части ограничен.

Представитель Александра Берца Николай Халабуда рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что Берц работает электриком в железнодорожном депо, его фамилия внесена в списки сотрудников, на которых распространяется бронь на мобилизацию. Тем не менее Берц был призван в армию, но из-за операции и начавшегося судебного процесса в зону военной операции не попал.

По словам Халабуды, Александр Берц не женат, детей у него нет, а родители-пенсионеры нуждаются в его постоянной помощи. В зале заседаний присутствовали все стороны процесса: истец с адвокатом, представители военкомата и призывной комиссии, а также юрист предприятия, в котором работает Берц. Не было только представителя его воинской части, рассказал Николай Халабуда.

"Военкомат мотивирует (свои требования) тем, что, когда предприятие подало списки на бронь, он (Берц) был уже военнослужащим. Мы (адвокат и представитель предприятия) говорим, что в его военном билете стоит отметка (о зачислении в воинскую часть) от 29 сентября. А список на бронь был подан 23 сентября. Они соглашаются. Но говорят, что в его учетной карточке стоял уже штамп, что он мобилизован и направлен в часть", - отметил адвокат Николай Халабуда.

По его словам, в суде 50-летний юрист предприятия сообщил о своем опыте, когда он как мобилизованный прибыл в часть, где командир заявил ему, что у юриста предельный возраст по мобилизации, и его вернули домой. То есть само командование части не заинтересовано в поступлении в часть людей, чей статус военнобязанности не определен, указал адвокат, добавив, что в воинской части, по его мнению, нет формального подхода в решении этой проблемы.

"Пока не зачислен в списки части, пока штамп (в военном билете) не стоит – человек не мобилизован", - считает Халабуда.

По его словам, представитель военкомата в суде сказала, что они уже поставили отметку о зачислении. "Я говорю: «А что, тяжело было зачеркнуть эту отметку и написать другую?». Суд в результате нам отказал, мотивируя тем, что на момент, когда мы обратились в суд, он (Берц) якобы уже был военнослужащим", - сказал Халабуда.

Адвокат отметил, что суд продлился несколько часов. Юрист предприятия настаивал в суде на том, что несколько электриков депо, призванных в зону военной операции, несмотря на наличие у них брони, являются «ценными и ответственными специалистами», и предприятие из-за их ухода испытывает серьезные кадровые трудности, что сказывается на производительности и безопасности труда на предприятии. "На днях подадим апелляцию в Южный окружной военный суд", - заявил Николай Халабуда.

Он также сообщил, что двое других его подзащитных – электрики того же железнодорожного депо Александр Фадеев и Алексей Масленников – находятся сейчас в зоне военной операции. На этом основании судья Волгоградского гарнизонного военного суда заявил о невозможности рассмотрения их исков до момента возвращения истцов на территорию Волгоградской области (в отпуск или на ротацию).

"Так вернуться они могут по-разному. Могут и в ящиках вернуться. Думаю, Берца отправят в зону СВО на этой неделе", - сказал адвокат Халабуда.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Напомним, ранее юрист Сергей Иващенко пояснил "Кавказскому узлу", что под бронью понимается освобождение от мобилизации работников, чья деятельность обеспечивает непрерывную работу предприятий, которые «в той или иной мере обеспечивают оборонный заказ». "Бронь предоставляется на срок до года и продлевается по мере необходимости", - сказал Сергей Иващенко.

Юрист уточнил, что разница между бронью и обычной отсрочкой в том, что бронь дается не гражданину, а работнику и закрепляется за его должностью.

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